«التنمية الأسرية» تنظم فعاليات حوارية حول المهارات الخضراء للشباب

أبوظبي (الاتحاد)

تنظم مؤسسة التنمية الأسرية مجموعة من الفعاليات الحوارية والتوعوية حول مفهوم المهارات الخضراء والتحول نحو عالم يتسم بالاستدامة البيئية والاقتصادية، جاء ذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للشباب، الذي يأتي هذا العام تحت شعار «المهارات الخضراء للشباب»، ويمثل استمراراً للجهود التي تبذلها المؤسسة لنشر الوعي بأهمية التنمية المستدامة وثقافة الاستدامة بين أفراد المجتمع، حيث تنفذ فعاليات متنوعة في 16 مركزاً للمؤسسة مستمرة خلال الأسبوع الجاري.

وقالت بهية خميس المرزوقي، رئيس قسم تنمية مهارات وقدرات الشباب في مؤسسة التنمية الأسرية: «إن المؤسسة تحرص على تعزيز وتنمية قدرات الشباب وتقديم الدعم والمساعدة لهم من خلال مجموعة من البرامج والخدمات وورش العمل المختلفة، التي تهتم بجميع المهارات مثل: القيادة، والتواصل، وتطوير الذات، والإدارة المالية والاجتماعية، وإدارة الوقت، والمهارات الحياتية المتنوعة التي لها دور فاعل في صقل الشخصيات وإخراج جيل قادر على مواجهة التحديات المستقبلية والحفاظ على العالم المستدام، وتطوير المجتمع بطرق ووسائل فريدة ومبتكرة تحاكي المسرعات الرقمية والتطورات العالمية، وتستهدف الشباب من عمر 18 إلى 30 عاماً، وتنفذ في جميع مراكز مؤسسة التنمية الأسرية المنتشرة بإمارة أبوظبي ومناطقها (أبوظبي، الظفرة، العين)، كما تسعى المؤسسة ومن خلال مجالس جودة حياة الشباب إلى تمكينهم من تقييم قدراتهم وتفاعلهم اليومي وعلاقاتهم مع أفراد أسرهم والمجتمع، وتحديد مجالات تطويرها بما يحقق سعادة الفرد والأسرة».

وأضافت المزرقي: «نعمل من خلال هذه البرامج على تمكين الشباب وإعدادهم للمستقبل، حيث استفاد من خدمات وبرامج المؤسسة خلال عام 2022 ما يقارب 4000 شاب وشابة، لا سيما أن الشباب هم الثروة الحقيقية لدولة الإمارات، ونحرص على دعمهم وتزويدهم بالأدوات التي يحتاجونها ليكونوا أفراداً فاعلين في المجتمع، ومساهمين في بناء مستقبل أفضل».

وتتضمن الفعاليات العديد من الأنشطة المتنوعة وورش العمل التفاعلية التي تستهدف الشباب، وتسليط الضوء على أهمية تمكينهم.

توفير الدعم اللازم

يأتي احتفال المؤسسة بهذا اليوم ايماناً منها بدور الشباب المهم في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة، كما يسعى هذا الاحتفاء إلى تسليط الضوء على قضايا الشباب، وتوفير الدعم اللازم لهم وتوجيههم من خلال مبادرات ومحفزات، وبرامج تدريبية وتثقيفية، تخوّلهم المضي قدماً بترسيخ مكانتهم كحجر أساس في بناء مجتمعاتهم ومستقبل أوطانهم.