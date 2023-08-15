جامعات «دبي الأكاديمية العالمية» و«المعرفة» تطرح تخصّصات جديدة

دبي (وام)

أعلنت جهات بارزة بقطاع التعليم العالي في مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة التابعين لمجموعة تيكوم عن توفير تخصّصات جامعية جديدة اعتباراً من بداية العام الدراسي 2023 - 2024 وذلك بهدف بناء المواهب والقدرات وإعداد الطلاب لوظائف المستقبل.

تضمّ التخصّصات المتقدمة.. الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة والروبوتات وعلم الوراثة والتصميم، بما يعكس التزام مجموعة تيكوم الراسخ بأجندة دبي الاقتصادية «D33» التي تهدف إلى تعزيز مكانة دبي مركزاً ريادياً للتعليم العالي.

وإلى جانب التخصّصات المعروفة التي تشهد إقبالاً كبيراً من الطلاب في مجالات مثل الإعلام وتطوير الألعاب الإلكترونية والرسوم المتحركة، تعتزم الجامعات الدولية توفير مجموعة من البرامج الأكاديمية الحديثة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة خلال العام الدراسي الجديد، بما يتوافق مع التوجه العالمي.

وأوضح عمّار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم - القطاع التجاري، أن اقتصاد دبي المتنوّع القائم على المعرفة ومنظومة العمل العالمية فيها يسهم في توفير منصّة تنافسية يمكن من خلالها رسم معالم مستقبل القطاعات الرئيسية وإحداث أثر إيجابي مستدام وتعزيز القدرة التنافسية العالمية لدبي والمنطقة على حد سواء.

تجدر الإشارة إلى أنّ مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة يضمّان ما يقارب 30 ألف طالب يمثلون أكثر من 170 جنسية من حول العالم، ويتواجد فيهما 37 معهداً محلياً وإقليمياً ودولياً للتعليم العالي.

واعتباراً من نهاية العام 2022، كانت إدارة الأعمال والهندسة وتكنولوجيا المعلومات من التخصّصات التي شهدت أعلى مستوى من الإقبال لدى الطلاب الجدد الملتحقين بالجامعات.