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اختتام فعاليات «صيف بني ياس»

جانب من فعاليات الحفل الختامي (من المصدر)
16 أغسطس 2023 00:58

أبوظبي (الاتحاد)

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اختتم مركز التواجد البلدي - بني ياس بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين فعالية «صيف بني ياس»  والتي انطلقت في 10 يوليو الماضي 2023 تحت شعار «قافلة بني ياس المجتمعية» ، بهدف الاستثمار الأمثل لأوقات فراغ الأطفال خلال فترة الصيف.
حيث اشتمل البرنامج الموجه إلى فئة الأطفال من عمر 8 الى 14 سنة دورات في السباحة، والجو جيتسو، وكرة القدم، والتي قدمها مجلس أبوظبي الرياضي، بالإضافة إلى ورش «السنع» من تقديم نادي تراث الإمارات والأرشيف والمكتبة الوطنية، و«الواعظ الصغير» وحفظ القرآن والمقدمة من قبل الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ورحلات ترفيهية لركوب الخيل والرماية، بالإضافة إلى رحلات مدن ياس الترفيهية، مثل سي وورد واكواريوم القناة - أبوظبي.
وضمن هذا الإطار استضاف مجلس أبوظبي الرياضي الأنشطة الرياضية من خلال برنامج «اكتف هب». واستضافت مؤسسة التنمية الأسرية الورش التثقيفية، وكذلك قدمت إدارة الرياضة الشرطية بشرطة أبوظبي أنشطة رياضية وتثقيفية للطلبة .
كما استقبل «بوابة الشرق مول» افتتاح المهرجان من خلال عرض فيلم كرتوني خاص للأطفال المشاركين في المهرجان بصحبة أسرهم في أجواء عائلية في سينما نوفو بالمول.
وفي ختام فعالية الصيف أقام مركز التواجد البلدي - بني ياس حفلاً ختامياً تكريماً للشركاء لدورهم في إسعاد الأطفال وأسرهم.

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