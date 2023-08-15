«أميركية رأس الخيمة» «خمس نجوم بلس»

رأس الخيمة (الاتحاد)

حققت الجامعة الأميركية في رأس الخيمة، إنجازاً أكاديمياً جديداً بحصولها على تقييم «الخمس نجوم بلس» في نظام التقييم العالمي QS Stars للجامعات بعد أن كان «خمس نجوم»، ما يضعها في صفوف عدد قليل من جامعات العالم النخبة. وهي أول جامعة في الإمارات العربية المتحدة التي تحصل على هذا التصنيف الأعلى.

وتم منح التصنيف بعد جمع البيانات وتحليلها بشكل صارم ومستقل وفقاً لمقاييس الأداء المحددة في منهجية QS Stars، وقد تم تصنيف الجامعة الأميركية في رأس الخيمة كمؤسسة خمس نجوم بلس.

وحصلت الجامعة الأميركية في رأس الخيمة على تصنيف 5 نجوم بلس بشكل عام، وحصلت على 5 نجوم في ثماني فئات: التدريس، فرص العمل، التطوير الأكاديمي، المرافق، المسؤولية الاجتماعية، ودراسات الأعمال والإدارة.

بهذه المناسبة، قال البروفسور حسن حمدان العلكيم، رئيس الجامعة الأميركية في رأس الخيمة، قائلاً: «إن هذا تكريم متميز لمؤسسة شابة مثل الجامعة الأميركية في رأس الخيمة. لقد تحولنا من 5 نجوم إلى 5 نجوم بلس في وقت قصير جداً. إنه شرف كبير أن نكون في صفوف بعض من أفضل جامعات العالم من حيث الأداء. إنه يمثل التقدير النهائي للمعايير التي حققتها AURAK، بفضل التزام فريق الإدارة والهيئة التدريسية».

من ناحيته، قال الدكتور أشوين فيرنانديز، المدير الإقليمي لشركة «كيو أس»: «نهنئ الجامعة الأميركية في رأس الخيمة على تحقيق التصنيف المذهل QS 5 نجوم بلس. يعكس هذا الإنجاز التفاني الثابت للجامعة الأميركية في رأس الخيمة في توفير تعليم عالي الجودة وتعزيز بيئة تعلم ملائمة. يضع إنجاز الجامعة الأميركية في رأس الخيمة معياراً للمؤسسات الأكاديمية عالمياً، ويجسد دورها كقائد في التعليم العالي».