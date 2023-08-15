تشكيل مجلس شباب مؤسسات «محمد بن خالد»

العين (وام)

أعلن مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، عن تشكيل مجلس شباب مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، في دورته الأولى 2023، بهدف تعزيز الشراكة مع المؤسسة الاتحادية للشباب وتبادل الأفكار وتنسيق الجهود لدعم مسيرة الوطن نحو التنمية المستدامة، وتقديم المساعدة للشباب في استشراف المستقبل والإسهام في تطوير سيناريوهات التنمية المستقبلية، وتحفيزهم على تطوير مبادرات التنمية لمواجهة تحديات المستقبل.

ويضم المجلس كلاً من حمد النعيمي رئيساً، ومايد الزعابي وعبدالله الظاهري نائبين للرئيس، وسلامة الشرياني منسقاً عاماً، واليازية العامري ونهيان المسكري نائبين للمنسق العام، ولمياء الأحبابي مسؤول علاقات عامة، ومهرة العامري وكليثم الكعبي مسؤولتين عن البيانات، وعبد الله العامري مسؤول الدعم اللوجستي، وموزة الحمادي نائب مسؤول الدعم اللوجستي، وحامد البلوشي مسؤول الإعلام ، وعلياء الشامسي نائب مسؤول الإعلام، وظبية الظاهري وفاطمة الحمادي أعضاء في المجلس.

ويأتي تأسيس المجلس تلبية لتوجيهات الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، إيماناً بأن الإمارات أتاحت الفرصة للشباب، للعمل والإنتاج وتحقيق الأحلام، في ظل منظومة القوانين العادلة، ومعدلات الأمن العالية، وقوة الإيمان المجتمعي بالتسامح والتعايش.