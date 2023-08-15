رئيس لجنة دبي لـ«انتخابات الوطني»: أحدث التقنيات لتسجيل طلبات الترشح

آمنة الكتبي (دبي)

قال عيسى محمد خليفة المطيوعي، رئيس لجنة إمارة دبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 «بدأنا استقبال الراغبين في الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 في مقر لجنة إمارة دبي بمركز دبي التجاري العالمي (قاعة حتا)»، موضحاً أنه تم توفير أحدث التقنيات وجميع التجهيزات اللازمة لتسهيل عملية تسجيل طلبات الترشح.

وقال إن اللجنة تسعى إلى المساهمة في إنجاح العملية الانتخابية، وذلك من خلال الإشراف العام على سير الانتخابات، واعتماد تشكيل اللجان الفرعية وتحديد مهامها واختصاصاتها، والإسهام في جهود التوعية والتثقيف المتعلقة بالانتخابات، ووضع القواعد الإرشادية لسير العملية الانتخابية.

وأضاف العدد الكلي لأعضاء الهيئة الانتخابية لإمارة دبي بلغ 73,574 شخصاً، تشكل فئة النساء منهم نسبة 55%، بينما تشكل فئة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 عاماً نسبة 46% منهم، كما يشكل الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و60 عاماً نسبة 38%، في حين بلغت نسبة الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً نسبة 16%.

وأكد المطيوعي أن اللجنة وفرت مواقف مجانية ولافتات إرشادية داخل وخارج المقر لضمان وصول أعضاء الهيئات الانتخابية ممن يرغبون في الترشح للانتخابات بسلاسة وسهولة، بالإضافة إلى وجود فريق تنفيذي مؤهل وعلى درجة عالية من الجاهزية لاستقبال أعضاء الهيئات الانتخابية ومساعدتهم والإجابة عن استفساراتهم كافة سواء في مقر اللجنة أو عبر الهاتف (043064746) أو عبر البريد الإلكتروني

info@election2023.dubai.ae.

وقال تعمل لجنة إمارة دبي للانتخابات على توفير الاستمارات الخاصة بالعملية الانتخابية، والتنسيق مع بلدية الإمارة لتحديد أماكن الدعاية الانتخابية للمرشحين، واقتراح مقار لجان مراكز الانتخاب في الإمارة، بالتنسيق مع لجنة إدارة الانتخابات، وتحديد أماكن عقد الندوات واللقاءات التي يجريها المرشحون، ومراقبة تطبيق قواعد الحملات الانتخابية في الإمارة، ورفع التقارير والملاحظات بشأن أي مخالفة إلى لجنة إدارة الانتخابات، إلى جانب تسلم قائمة الهيئة الانتخابية النهائية من اللجنة الوطنية للانتخابات، وتزويد المرشحين بها في حال طلبوا ذلك.

ودعا المطيوعي أعضاء الهيئات الانتخابية إلى تفعيل حسابهم في الهوية الرقمية، مع التحقق من ورود أسمائهم ضمن القائمة عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات، قبل التوجه لمقر اللجنة أو تقديم طلبات الترشح عبر الموقع الإلكتروني، مشدداً على ضرورة التزام أعضاء الهيئات الانتخابية التام بالتعليمات التنفيذية الصادرة عن اللجنة الوطنية للانتخابات.

الأكثر نضجاً

حول التجربة الانتخابية في دورتها الخامسة، قال المطيوعي إنها تعد الأكثر نضجاً في جميع مراحلها بفضل الدعم المستمر، وحرص القيادة الرشيدة على توسيع القاعدة الانتخابية وفق مراحل انتخابية مدروسة، ونتيجة للخبرات المتراكمة لهذه التجربة المتميزة، وهو ما يسهم في تقديم نموذج انتخابي وطني رائد يعزز نهج الشورى، ويتيح الفرصة أمام المواطنين للمشاركة في اختيار ممثليهم في المجلس الوطني الاتحادي، والمساهمة معهم يداً بيد في رسم ملامح مستقبل الدولة في كل المجالات.