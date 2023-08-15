الأربعاء 16 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

رئيس لجنة دبي لـ«انتخابات الوطني»: أحدث التقنيات لتسجيل طلبات الترشح

عيسى المطيوعي خلال متابعة التجهيزات في مقر اللجنة (من المصدر)
16 أغسطس 2023 01:00

آمنة الكتبي (دبي) 

أخبار ذات صلة
وكيل وزارة الدولة لـ«شؤون الوطني»: اليوم الأول للترشح للانتخابات مضى وفق المخطط له
950 ألف درهم من «مطارات دبي» لـ«دبي العطاء»

قال عيسى محمد خليفة المطيوعي، رئيس لجنة إمارة دبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 «بدأنا استقبال الراغبين في الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 في مقر لجنة إمارة دبي بمركز دبي التجاري العالمي (قاعة حتا)»، موضحاً أنه تم توفير أحدث التقنيات وجميع التجهيزات اللازمة لتسهيل عملية تسجيل طلبات الترشح.
وقال إن اللجنة تسعى إلى المساهمة في إنجاح العملية الانتخابية، وذلك من خلال الإشراف العام على سير الانتخابات، واعتماد تشكيل اللجان الفرعية وتحديد مهامها واختصاصاتها، والإسهام في جهود التوعية والتثقيف المتعلقة بالانتخابات، ووضع القواعد الإرشادية لسير العملية الانتخابية.
 وأضاف العدد الكلي لأعضاء الهيئة الانتخابية لإمارة دبي بلغ 73,574 شخصاً، تشكل فئة النساء منهم نسبة 55%، بينما تشكل فئة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 عاماً نسبة 46% منهم، كما يشكل الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و60 عاماً نسبة 38%، في حين بلغت نسبة الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً نسبة 16%.
وأكد المطيوعي أن اللجنة وفرت مواقف مجانية ولافتات إرشادية داخل وخارج المقر لضمان وصول أعضاء الهيئات الانتخابية ممن يرغبون في الترشح للانتخابات بسلاسة وسهولة، بالإضافة إلى وجود فريق تنفيذي مؤهل وعلى درجة عالية من الجاهزية لاستقبال أعضاء الهيئات الانتخابية ومساعدتهم والإجابة عن استفساراتهم كافة سواء في مقر اللجنة أو عبر الهاتف (043064746) أو عبر البريد الإلكتروني
 info@election2023.dubai.ae.
وقال تعمل لجنة إمارة دبي للانتخابات على توفير الاستمارات الخاصة بالعملية الانتخابية، والتنسيق مع بلدية الإمارة لتحديد أماكن الدعاية الانتخابية للمرشحين، واقتراح مقار لجان مراكز الانتخاب في الإمارة، بالتنسيق مع لجنة إدارة الانتخابات، وتحديد أماكن عقد الندوات واللقاءات التي يجريها المرشحون، ومراقبة تطبيق قواعد الحملات الانتخابية في الإمارة، ورفع التقارير والملاحظات بشأن أي مخالفة إلى لجنة إدارة الانتخابات، إلى جانب تسلم قائمة الهيئة الانتخابية النهائية من اللجنة الوطنية للانتخابات، وتزويد المرشحين بها في حال طلبوا ذلك.
ودعا المطيوعي أعضاء الهيئات الانتخابية إلى تفعيل حسابهم في الهوية الرقمية، مع التحقق من ورود أسمائهم ضمن القائمة عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات، قبل التوجه لمقر اللجنة أو تقديم طلبات الترشح عبر الموقع الإلكتروني، مشدداً على ضرورة التزام أعضاء الهيئات الانتخابية التام بالتعليمات التنفيذية الصادرة عن اللجنة الوطنية للانتخابات.
الأكثر نضجاً
حول التجربة الانتخابية في دورتها الخامسة، قال المطيوعي إنها تعد الأكثر نضجاً في جميع مراحلها بفضل الدعم المستمر، وحرص القيادة الرشيدة على توسيع القاعدة الانتخابية وفق مراحل انتخابية مدروسة، ونتيجة للخبرات المتراكمة لهذه التجربة المتميزة، وهو ما يسهم في تقديم نموذج انتخابي وطني رائد يعزز نهج الشورى، ويتيح الفرصة أمام المواطنين للمشاركة في اختيار ممثليهم في المجلس الوطني الاتحادي، والمساهمة معهم يداً بيد في رسم ملامح مستقبل الدولة في كل المجالات.

المجلس الوطني الاتحادي
دبي
اللجنة الوطنية للانتخابات
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
«جوهرة مونبلييه» يريد «البلوز»
الرياضي
«جوهرة مونبلييه» يريد «البلوز»
اليوم 12:00
نهيان بن مبارك
الإمارات
نهيان بن مبارك يعزي في وفاة شبيب الظاهري
اليوم 11:58
أنور قرقاش
الإمارات
قرقاش: مواقف الإمارات مع الأشقاء والأصدقاء راسخة ومستمرة
اليوم 11:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©