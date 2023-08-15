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لجنة الشارقة لـ«انتخابات الوطني»: إجراءات التسجيل في دقائق

تسجيل متقدمات للترشح في لجنة الشارقة (الاتحاد)
16 أغسطس 2023 00:59

سعيد أحمد (الشارقة) 

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أكد المستشار عيسى سيف بن حنظل، رئيس لجنة الشارقة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، أن إجراءات التقدم للترشح لعضوية المجلس الوطني، تستغرق دقائق منذ دخول المتقدم للترشح حتى خروجه، مؤكداً إن اللجنة استعدت بشكل جيد، وجهزت قاعة في مبنى المجلس الاستشاري بالشارقة، وخصصت أماكن جلوس للمتقدمين للترشح، ولوسائل الإعلام المختلفة، بالإضافة إلى توفير موظفين تم تدريبهم لهذه المهمة، لتسهيل وتسريع الإجراءات. وأضاف أن الحضور في أول يوم كان جيداً، خاصة من العنصر النسائي، كما شهد التسجيل عبر الموقع الإلكتروني إقبالاً ملحوظاً، لافتاً إلى أن ما يميز هذه الدورة هو التسجيل عن بُعد، والتي تهدف إلى توفير الوقت والجهد على المتقدمين للترشح، وتعتبر خطوة إيجابية في العرس الإماراتي.

الشارقة
المجلس الوطني الاتحادي
اللجنة الوطنية للانتخابات
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