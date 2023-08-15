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لجنة عجمان لـ«انتخابات الوطني»: جهود لتعزيز سهولة الإجراءات

لجنة عجمان لـ«انتخابات الوطني»: جهود لتعزيز سهولة الإجراءات
16 أغسطس 2023 00:59

سعيد أحمد (عجمان) 

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رئيس لجنة دبي لـ«انتخابات الوطني»: أحدث التقنيات لتسجيل طلبات الترشح

أكد راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي، رئيس لجنة إمارة عجمان لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، أن التقنيات الحديثة المتوفرة في لجان الانتخابات أو عبر الموقع الإلكتروني للمجلس الوطني، أسهمت في سرعة التدقيق والتأكد من الأوراق المطلوبة لتسجيل المتقدمين للترشح، مؤكداً أن اللجنة لم تواجه أي مشاكل تقنية في اليوم الأول لفتح باب التجسيل، وهذا دليل على الاستعداد الجيد لهذا الحدث.
وقال إن اللجنة خصصت قاعة في متحف عجمان لاستقبال المتقدمين للترشح، وجهزتها بأحدث الأجهزة الإلكترونية، ووفرت موظفين مؤهلين للتعامل مع المتقدمين، مثمناً جهود الجميع في إنجاح الإجراءات وتسهيلها.

عجمان
المجلس الوطني الاتحادي
اللجنة الوطنية للانتخابات
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