سلاسة وسهولة في استقبال طلبات الترشح لعضوية «الوطني الاتحادي» برأس الخيمة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

اكد أحمد عبيد الطنيجي عضو لجنة رأس الخيمة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 سلاسة عملية تسجيل أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، في الإمارة منذ يومها الأول والتي تستمر حتى يوم بعد غدٍ الجمعة، والتي بدأت من الصباح الباكر في استقبال طلبات الترشح بشكل حضوري في مركز شباب رأس الخيمة الإبداعي في الظيت.

وأوضح الطنيجي جاهزية اللجنة الوطنية للانتخابات، في رأس الخيمة بشكل تام لاستقبال طلبات الترشح من أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في خوض تجربة الانتخابات، في الفترة من (15-17) أغسطس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة عصراً، ويوم 18 أغسطس من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً من اليوم نفسه.

ودعا الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، للمسارعة إلى تقديم طلب ترشحهم والتوجه للمركز، موكدا التزام المرشحين بالاجراءات وتوفير المستندات المطلوبة.

وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات قد حددت في وقت سابق (9) مراكز لتسجيل المرشحين ممن تعذر عليهم تسجيل طلبات ترشحهم من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للجنة، حيث تم تحديد 3 مراكز في أبوظبي، وهي: مقر لجنة إمارة أبوظبي في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في الطابق الثاني، وفي العين تم تحديد مركز التسجيل في مجلس المسعودي وفي الظفرة تم تحديد المبنى الرئيسي في بلدية منطقة الظفرة، أما في إمارة دبي فقد تم تخصيص قاعة حتا (C&D) في مركز دبي التجاري العالمي، وفي إمارة الشارقة تم تحديد مبنى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وفي إمارة عجمان تم تحديد قاعة الشيخ حميد بن راشد في متحف عجمان، وفي إمارة أم القيوين تم تحديد مبنى وزارة تنمية المجتمع في أم القيوين - الطابق الأول، وفي إمارة رأس الخيمة تم تحديد مركز شباب رأس الخيمة الإبداعي في الظيت، وفي إمارة الفجيرة تم تحديد غرفة تجارة وصناعة الفجيرة - الطابق الثامن.