شرطة أبوظبي و«أدنوك للتوزيع» تفتتحان مركزاً متنقلاً لفحص المركبات

أبوظبي (الاتحاد)

افتتحت القيادة العامة لشرطة أبوظبي وشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع «أدنوك للتوزيع» مركز أدنوك المتنقل لفحص المركبات، والذي يأتي تحقيقاً لأهداف حكومة أبوظبي، وتنفيذاً لاستراتيجيات شرطة أبوظبي التي تعكس الرؤية المستقبلية للإمارة وسعيها المستمر لتوفير خدمات حكومية ملهمة واستباقية.

وشارك في مراسم تدشين المركز كل من اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري مدير قطاع العمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بحضور العميد محمد البريك العامري مدير مديرية ترخيص السائقين والآليات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والمهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع «أدنوك للتوزيع».

وأكد العميد محمد البريك العامري، أن افتتاح المركز يأتي ضمن الاهتمام بتبني الحلول المبتكرة، تماشياً مع رؤية القيادة في تطوير القدرات المقدمة لرفع مؤشرات السعادة، وفق أفضل المعايير المهنية، وضمان تعزيز أبوظبي وجهة تنعم بالأمن والسلامة، من خلال توفير خدمات وحلول عالية الجودة.

وأوضح أن الخدمة سيتم تقديمها في مجموعة واسعة من المواقع في إمارة أبوظبي، من الساعة 7:00 صباحاً إلى 3:00 عصراً، وبرسوم خدمة 400 درهم للشركات، و200 درهم للأفراد ويتم طلب الخدمة عبر التواصل على الهاتف 800300 التابع لمركز خدمة عملاء «أدنوك للتوزيع».

وذكر أنه تتم الاستجابة خلال ساعات للطلبات المقدمة، بما في ذلك تحديد الموقع سواء في المناطق السكنية ومواقف المركبات، بما يمكن المتعاملين من توفير الكثير من الوقت والجهد في إجراء الفحص الفني المعتمد لمركباتهم، وذلك وفقاً لأعلى المعايير الفنية التي تعزز توفير خدمات متقدمة للمتعاملين بمواقعهم وسرعة إنجاز معاملاتهم وإسعادهم.

ولفت إلى اهتمام شرطة أبوظبي و«أدنوك للتوزيع» المستمر بتوظيف التقنيات المتطورة، بما يعزز تقديم أفضل الخدمات لمختلف شرائح المجتمع، وإشراكهم في صناعة التجربة الخدمية الحكومية، وتوفير خدمات حكومية بأقل جهد وفي متناول الجميع.

أرقى الممارسات

قال المهندس بدر اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للتوزيع»: إن افتتاح مركز أدنوك المتنقل لفحص المركبات الجديد يأتي في ظل استراتيجية الشركة لتطوير خدمات متميزة تتوافق مع الاحتياجات المتغيرة للعملاء، وفي ظل الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز البنية التحتية التي تدعم النمو الاقتصادي المستمر على مستوى الدولة، حيث تأتي شراكتنا الاستراتيجية مع شرطة أبوظبي تماشياً مع توجيهات قيادتنا العليا التي كانت لها رؤية واضحة ومتماسكة لتوفير خدمات ذات جودة عالية، وتحقيق الرخاء والرفاهية لأفراد المجتمع، وتحسين الاستقرار والأمن والتنمية، بما يتوافق مع أرقى الممارسات والمعايير العالمية في خدمة وإسعاد المتعاملين.