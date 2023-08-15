بلدية العين تنفذ منشآت خدمية للزوار في مواقع حيوية

إيهاب الرفاعي (العين)

انتهت بلدية العين من توفير مجموعة من المنشآت الخدمية في عدد من المواقع الحيوية المختلفة، والتي تلبي احتياجات السكان والزوار في تلك المواقع استجابة لمقترحات السكان خلال الملتقيات والمجالس المختلفة التي نفذتها البلدية خلال الفترة الماضية.

ووفرت البلدية 66 دورة مياه عامة في المناطق الحيوية بالمدينة؛ منها 17 دورة مياه تعمل على مدار الساعة، في عدد من مناطق مدينة العين، والتي تم اختيارها حسب أهمية وحيوية المواقع المستهدفة، وحاجة المرتادين.

وتم توزيع دورات المياه حسب احتياجات القطاعات ووفق التوسع العمراني والكثافة السكانية في كل قطاع، لتلبية احتياجات جمهور المدينة في مجال المرافق الخدمية، وتتكون كل منها من 4 إلى 5 وحدات للرجال، ومن 2 إلى 3 وحدات للنساء، وقد تم تخصيص 35 من دورات المياه لتلبية احتياجات أصحاب الهمم وفئة كبار المواطنين، في مواقع مختلفة من قطاعات مدينة العين.

كما جرى توفير 5 دورات مياه عامة آلية حديثة تقع في خمس مواقع بقطاع وسط المدينة، ما يساهم في تغطية متطلبات المجتمع المحلي لمثل هذه الخدمات البلدية المتميزة.

ويهدف المشروع إلى توفير مرافق خدمية ذات جودة عالية لأهالي المناطق السكنية حرصاً على إسعاد سكان وزوار المدينة، وإبراز الوجه الحضاري للمدينة من خلال الخدمات المقدمة بناءً على التوسع العمراني، بجانب المحافظة على الصحة العامة بتقليل انتقال الأمراض بين فئات المجتمع عن طريق توفير دورات مياه صحية، ورفع مستوى خدمة دورات المياه العامة في مدينة العين.

ويهدف المشروع إلى رفع مستوى رضا وسعادة الجمهور عن الخدمات الحكومية المقدمة من بلدية مدينة العين، ويساهم في تحقيق الاحتياجات المحلية، ويرتقي بجودة المعيشة في المجتمع، وفق التنوع السكاني في كل منطقة بالمدينة، كما يساهم في الحفاظ على المظهر الجمالي العام ومواكبة التطور الحضاري للمدينة، وتعزيز المشاركة المجتمعية من خلال تلبية الاحتياجات المحلية لسكان المجتمع عبر المنصات المختلفة.