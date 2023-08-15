طقس الإمارات المتوقع غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحواً إلى غائم جزئياً مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً قد تمتد على بعض المناطق الداخلية والجنوبية بعد الظهر.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة الغبار والأتربة.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س تصل إلى 45 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط أحياناً. يحدث المد الأول عند الساعة 14:41 والمد الثاني عند الساعة 01:10 والجزر الأول عند الساعة 07:53 والجزر الثاني عند الساعة 19:02.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفا. يحدث المد الأول عند الساعة 29:10 والمد الثاني عند الساعة 33:21 والجزر الأول عند الساعة 24 :16 والجزر الثاني عند الساعة 04:19.