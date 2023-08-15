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سعود بن صقر يستقبل عدداً من الضباط المتقاعدين

سعود بن صقر يستقبل عدداً من الضباط المتقاعدين
15 أغسطس 2023 15:46

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، اليوم، بحضور اللواء علي عبدالله بن علون النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، عدداً من الضباط المتقاعدين من القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.

وأشاد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بمسيرة العطاء والتميز للضباط المتقاعدين، وتفانيهم في أداء واجبهم الوطني خلال فترة عملهم بكل كفاءة وإخلاص، مؤكداً سموه بأنهم تركوا خلفهم إرثاً حافلاً بالعطاء والإنجازات، متمنياً لهم التوفيق في حياتهم.

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من جانبهم أعرب الضباط المتقاعدون، عن بالغ شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على التوجيه والدعم اللامحدود الذي تلقوه من سموه طوال فترة خدمتهم، مؤكدين أن خدمة الوطن تعد أعلى مراتب الشرف والاعتزاز لكل مواطن.

المصدر: وام
حاكم رأس الخيمة
سعود بن صقر القاسمي
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