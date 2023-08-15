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الإمارات

محمد بن راشد يهنئ قيادة وشعب جمهورية الهند بيوم الاستقلال الـ77

محمد بن راشد
15 أغسطس 2023 13:24

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي"رعاه الله" اليوم عن تهانيه لجمهورية الهند بعيد استقلالها السابع والسبعين، كما هنأ سموه قادة هذه الأمة العظيمة وشعبها. بحسب تغريدة نشرها سموه عبر حسابه على منصة «إكس» تويتر سابقاً.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
الهند
يوم الاستقلال
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