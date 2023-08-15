محمد بن راشد يهنئ قيادة وشعب جمهورية الهند بيوم الاستقلال الـ77

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي"رعاه الله" اليوم عن تهانيه لجمهورية الهند بعيد استقلالها السابع والسبعين، كما هنأ سموه قادة هذه الأمة العظيمة وشعبها. بحسب تغريدة نشرها سموه عبر حسابه على منصة «إكس» تويتر سابقاً.

आज जब भारत अपना 77वा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, मैं इस महान राष्ट्र का नेतृत्व करने वालों और इसके लोगों को बधाई देता हूँ। इस खुशी के अवसर पर, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) भारत के साथ अपनी साझा समृद्धि और विकासशील भविष्य के निर्माण की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है, अपनी इस साझेदारी… — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) August 15, 2023