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رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس جمهورية الكونغو بذكرى استقلال بلاده

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس جمهورية الكونغو بذكرى استقلال بلاده
15 أغسطس 2023 11:03

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة دينيس ساسو نغيسو رئيس جمهورية الكونغو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس دينيس ساسو نغيسو.

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي أناتول كولين ماكوسو رئيس وزراء جمهورية الكونغو.   

المصدر: وام
منصور بن زايد
رئيس الدولة
محمد بن راشد
الكونغو
محمد بن زايد
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