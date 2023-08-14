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الإمارات

الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على مرقد ديني في شيراز الإيرانية

شعار وزارة الخارجية
15 أغسطس 2023 00:50

دانت دولة الإمارات، بشدة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مرقداً دينياً في مدينة شيراز بإيران، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.
كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة جمهورية إيران الإسلامية وشعبها الجار، ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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