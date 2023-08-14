قرقاش يؤكد التزام الإمارات التاريخي باستقرار وازدهار اليمن

أبوظبي، واشنطن (الاتحاد، وام)

التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أمس، تيموثي ليندركينج، المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن، وبحث معه آخر التطورات والجهود الدولية لحل الأزمة في اليمن.

وأكد معاليه، خلال اللقاء، أهمية الجهود التي تقودها المملكة العربية السعودية الشقيقة من أجل إيجاد تسوية سلمية تنهي الأزمة اليمنية وتداعياتها الإنسانية، كما أكد معاليه أهمية تكثيف الجهود الدولية في هذا الاتجاه، منوهاً بالدور المهم الذي تضطلع به الولايات المتحدة الأميركية في هذا السياق.

واستعرض معالي الدكتور أنور قرقاش الالتزام التاريخي لدولة الإمارات العربية المتحدة باستقرار اليمن وازدهاره ودعم الجهود كافة الرامية لإيجاد حل للأزمة اليمنية، بما يحقق مصالح الشعب اليمني ويضمن استقرار اليمن.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قالت، أمس، إن ليندركينج سيبدأ جولة خليجية تهدف لدفع الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتمديد الهدنة، وإطلاق عملية سلام شاملة في اليمن.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأميركية في بيان، أن المبعوث الأميركي الخاص سيلتقي مع الشركاء لمناقشة الخطوات اللازمة لتأمين وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق عملية سياسية شاملة بوساطة الأمم المتحدة، مع ضمان استمرار الجهود لتخفيف الأزمة الاقتصادية ومعاناة اليمنيين.

وأكد التزام الولايات المتحدة بدعم حل للأزمة في اليمن بأقرب وقت ممكن، مضيفاً «نعمل من كثب مع الأمم المتحدة والسعودية والإمارات وعمان والشركاء الآخرين لبناء الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة والتي قدمت أطول فترة هدوء منذ بدء الحرب».