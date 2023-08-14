الثقافة: برامج لتعزيز دور الشباب في الاقتصاد المستدام

دبي (الاتحاد)

نظمت وزارة الثقافة والشباب احتفاءً باليوم العالمي للشباب الذي يرفع هذا العام شعار «المهارات الخضراء للشباب : نحو عالم مستدام»، مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات وأطلقت حزمة من المبادرات بالتعاون مع جهات وطنية في القطاعين العام والخاص، بهدف تعزيز الوعي البيئي، وتنمية مهارات الشباب بما يدعم المساعي الحثيثة للدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتبنيّ حلول تخدم الأجندة الوطنية الخضراء -2030 للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وكانت الوزارة أطلقت احتفاءً بهذه المناسبة 14 مجلساً مؤسسياً، ووزارياً، شبابياً جديداً في العديد من الجهات الحيوية في الدولة، وعملت على تنفيذ مجموعة من الأنشطة التفاعلية في مراكزها الإبداعية مثل ورش العمل التوعوية والتثقيفية، كما نظّمت حلقات شبابية ناقشت أهم الموضوعات المعنية بفئة الشباب وتطلعاتهم والتحديات التي يواجهونها، بهدف الخروج بحلول عملية، وأفكار مستقبلية، وسياسات مبتكرة وفعّالة، وذلك بالتعاون مع الشركاء في مختلف المجالات.

وعقدت الوزارة سلسلة لقاءات لمجالس الشباب المحلية جرى خلالها استعراض الإنجازات وتوحيد التطلعات، وأخرى حوارية جمعت الشباب بخبراء متخصصين في مجال الاستدامة، لتعزيز الوعي بأهمية التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وبما يتماشى مع الجهود الدولية الرامية لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وفي تصريح له قال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة والشباب: «لطالما أكدت دولة الإمارات وفقاً لرؤية قيادتها الرشيدة -حفظها الله- التزامها الراسخ بمواصلة بذل الجهود الرامية إلى تطوير المهارات الخضراء للشباب في كافة المجالات، لاسيما البيئية وما يتعلق بها من مسارات مهنية تسهم في تفعيل مشاركتهم ببناء اقتصاد أخضر يقودنا إلى مجتمع عالمي أكثر استدامة، وذلك عبر تسخير كافة الإمكانات وتوفير البيئة التحفيزية المناسبة لتعزيز دورهم الجوهري في صنع القرار، وتشكيل مستقبل واعد للأجيال المقبلة».

وأضاف معاليه: يذكّرنا هذا اليوم بالدور المحوري الذي يلعبه الشباب فهمّ الركيزة الأساسية لمنهجية التغيير والتطوير، ونحن في وزارة الثقافة والشباب نسعى من خلال هذا اليوم لإبراز أهمية مواصلة دعم هذه الفئة المهمّة من المجتمع بالمزيد من البرامج والمبادرات النوعية المعنية بتنمية قدراتهم، وتمكينهم ليكونوا رواداً ومبدعين في تحقيق الاستدامة بمختلف القطاعات، الأمر الذي يسهم في تعزيز جهود التحوّل نحو الاقتصاد المستدام، ويؤثر وبشكل إيجابي على استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء».

تعزيز روح القيادة

ينسجم الاحتفال هذا العام مع منهجية حكومة دولة الإمارات تجاه الشباب، ودورهم الأساسي في توحيد الجهود العالمية نحو بناء عالم مستدام، وتمكينهم ليكونوا قادرين على تحمل المسؤوليات، متجاوزة بذلك مرحلة دعم الشباب إلى مرحلة تعزيز روح القيادة لديهم وإشراكهم في عملية صنع القرار، لا سيما وأن الدولة تستعد في نهاية هذا العام لاستضافة الدورة الـ 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ «COP28 « والذي سيكون للشباب دورٌ قياديّ ملموس فيه.