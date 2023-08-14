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«طرق دبي»: 20 أغسطس.. استكمال التحول الرقمي لمواقف كبار المواطنين وأصحاب الهمم

«طرق دبي»: 20 أغسطس.. استكمال التحول الرقمي لمواقف كبار المواطنين وأصحاب الهمم
15 أغسطس 2023 01:04

دبي (وام)

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات استكمال التحول الرقمي في خدمة تصاريح المواقف لفئة كبار المواطنين وفئة أصحاب الهمم بأنواعها، وشملت هذه الخطوة التحول من إصدار البطاقات إلى تصاريح ذكية، بدءاً من 20 أغسطس الجاري دون الحاجة إلى طباعتها، وإبرازها في المركبة.
كما يتضمن التصريح ميزة إضافية تخول المتعامل، إضافة عدد خمس مركبات بحد أقصى على التصريح الواحد «مركبة واحدة أساسية و4 مركبات ثانوية»، بحيث يمكن تفعيل التصريح على مركبة واحدة فقط في الوقت نفسه من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي لـ«الهيئة».
وأكدت «الهيئة»، من خلال هذه المبادرة، سعيها الدؤوب نحو تطوير خدماتها واستكمال تحويلها إلى خدمات ذكية واستباقية، لتواكب متطلبات توجهات الحكومة الرشيدة ضمن مبادرة «المدينة الذكية»، وتبني أعلى معايير الاستدامة في تقديم الخدمات، فضلاً عن تعزيز سعادة المتعاملين، وتحديداً كبار المواطنين وأصحاب الهمم الذين يشكلون جزء لا يتجزأ من مجتمع دولة الإمارات.
وقال المهندس أسامة الصافي، مدير إدارة المواقف في مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات: «تحرص (الهيئة) على تطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين، وذلك من منطلق غاياتها الاستراتيجية، والمتمثلة في إسعاد المتعاملين»، مشيراً إلى أن خدمات المواقف المجانية المقدمة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم تُعد من أولى اهتمامات «الهيئة»، وعلى رأس قائمة الخدمات التي تسعى إلى أتمتتها وتطوير مزاياها بشكل ذكي دون الحاجة إلى زيارة مراكز إسعاد المتعاملين».
خدمات
قال مدير إدارة المواقف في مؤسسة المرور والطرق 
: «بإمكان كبار المواطنين وأصحاب الهمم الحصول على تصريح خدمة المواقف المجانية من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق (الهيئة) الذكي ومراكز إسعاد المتعاملين، موضحاً أن تصاريح المواقف المجانية المقدمة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، تضم مجموعة من الخدمات، ممثلة في خدمات إصدار وتجديد تصاريح كبار المواطنين التي تتيح لكبار المواطنين من استخدام المواقف العامة بشكل مجاني مع مراعاة عدم استخدام أي مواقف محجوزة أو مخصصة لفئة معينة، وتصاريح أصحاب الهمم (دائم)، وتصريح مؤقت لأصحاب الهمم، وتصريح سائح لأصحاب الهمم، وتصريح لمراكز تأهيل أصحاب الهمم، وتصريح للحالات المرضية الخاصة تتيح لهم استخدام المواقف العامة بشكل مجاني، إضافة للمواقف المخصصة لأصحاب الهمم».

دبي
طرق دبي
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أصحاب الهمم
هيئة الطرق والمواصلات
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