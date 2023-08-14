الثلاثاء 15 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

بتوجيهات حمدان بن زايد.. أيتام متفوقون دراسياً يؤدون مناسك العمرة

بتوجيهات حمدان بن زايد.. أيتام متفوقون دراسياً يؤدون مناسك العمرة
15 أغسطس 2023 01:05

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد ووزير خارجية أذربيجان يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين
أبوظبي تستضيف المؤتمر الإقليمي الأول للعقول المبدعة في التدقيق الداخلي

بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، توجه أمس إلى الأراضي المقدسة عدد من الأيتام المتفوقين في امتحانات الثاني عشر هذا العام لأداء مناسك العمرة، وذلك تكريماً لهم على النتائج المشرفة التي أحرزوها في الامتحان، وتقديراً لتميزهم العلمي والأكاديمي. وأشرفت هيئة الهلال الأحمر على تنفيذ توجيهات سمو رئيس «الهيئة»، وإجراء الترتيبات اللازمة لتسهيل عملية سفرهم إلى الأراضي المقدسة، وتوفير السبل كافة التي تمكنهم من أداء المناسك بسهولة ويسر. 
وتأتي توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، تعزيزاً للدور الذي تضطلع به هيئة الهلال الأحمر في مجال توفير الرعاية اللازمة للأيتام في مختلف المجالات، خاصة الجانب التعليمي الذي يحظى باهتمام خاص من سموه، حيث تكفل «الهيئة» آلاف الأيتـــام في المراحل التعليمية المختلفة، وتوفر لهم كل الظروف الملائمة لمواصلة مسيرتهم التعليمية، وتيسير سبل التفوق والنجاح لهم. كما تأتي هذه المبادرة تقديراً وعرفاناً للأيتام على مثابرتهم الدراسية وما بذلوه من جهد أكاديمي، مكنهم من أن يكـــونوا فـــي طليعـــة المتفوقين في امتحانات هذا العام، وتشجيع أقرانهم على حذو حذوهم في السنوات المقبلة.

حمدان بن زايد
الإمارات
الظفرة
الهلال الأحمر الإماراتي
العمرة
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
جانب من لقاء وزيري الخارجية السعودي والسوري (وكالات)
عربي ودولي
السعودية وسوريا تبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة
اليوم 20:06
جنود ينتشرون في شوارع نيامي عاصمة النيجر
عربي ودولي
بوتين يقدم رؤيته من أجل حل للوضع في النيجر
اليوم 19:57
نجم "سهيل"
الإمارات
"الإمارات للفلك" تحدد أول أيام موسم "سهيل" وانحسار القيظ
اليوم 19:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©