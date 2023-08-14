«دار البر» تطلق الحملة السنوية لدعم التعليم

دبي (الاتحاد)

أعلنت جمعية دار البر إطلاق حملتها السنوية لدعم مسيرة التعليم في الدولة وخارجها، تحت عنوان (عطاؤكم... نور للأجيال) لمساعدة والوقوف إلى جانب طلبة المحتاجين من أبناء الأسر ذات الدخل المحدود في إمارات الدولة وفتح باب المساهمات لدعم مشاريع التعليم خارج الدولة.

وأوضحت «دار البر» أن الحملة الإنسانية الجديدة تهدف إلى دعم ومُساعدة الطلبة المحتاجين، والمُتعثرين في سداد رُسومهم الدراسية، في المدارس والجامعات، وتوفير مُتطلبات الدراسة وطلب العلم، ومد أيادي العون والإحسان إلى أسرهم وأولياء أمورهم.

وأكد الدكتور محمد سهيل المهيري، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لجمعية دار البر، أن الحملة الخيرية المُجتمعية تشتمل على 4 مشاريع ومُبادرات متنوعة، تُغطي مُتطلبات الدراسة واحتياجات الطلبة، وهي مشروع توفير الحقائب المدرسية، بقيمة 150 درهماً للمُساهمة الواحدة، ومشروع توفير الزي المدرسي، لطلبة المدارس، بقيمة 300 درهم للمُساهمة الواحدة، والمساهمة في كفالة طالب جامعي، بتكلفة 2500 درهم للحالة الواحدة، ومشروع تسديد الرسوم الدراسية المُستحقة على الطلبة غير القادرين مادياً مع أسرهم، بمساهمة تبدأ من 100 درهم، كما تسعى الحملة بجمع تبرعات لبناء الفصول الدراسية خارج الدولة وخاصة الدول الأكثر حاجة لمثل هذه المشاريع.