الثلاثاء 15 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«دار البر» تطلق الحملة السنوية لدعم التعليم

«دار البر» تطلق الحملة السنوية لدعم التعليم
15 أغسطس 2023 01:04

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
جامعة أبوظبي ضمن المؤسسات المعتمدة بالكويت
«ألبن كابيتال»: التعليم في الإمارات الأكثر تنافسية في الخليج

أعلنت جمعية دار البر إطلاق حملتها السنوية لدعم مسيرة التعليم في الدولة وخارجها، تحت عنوان (عطاؤكم... نور للأجيال) لمساعدة والوقوف إلى جانب طلبة المحتاجين من أبناء الأسر ذات الدخل المحدود في إمارات الدولة وفتح باب المساهمات لدعم مشاريع التعليم خارج الدولة.
وأوضحت «دار البر» أن الحملة الإنسانية الجديدة تهدف إلى دعم ومُساعدة الطلبة المحتاجين، والمُتعثرين في سداد رُسومهم الدراسية، في المدارس والجامعات، وتوفير مُتطلبات الدراسة وطلب العلم، ومد أيادي العون والإحسان إلى أسرهم وأولياء أمورهم.
وأكد الدكتور محمد سهيل المهيري، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لجمعية دار البر، أن الحملة الخيرية المُجتمعية تشتمل على 4 مشاريع ومُبادرات متنوعة، تُغطي مُتطلبات الدراسة واحتياجات الطلبة، وهي مشروع توفير الحقائب المدرسية، بقيمة 150 درهماً للمُساهمة الواحدة، ومشروع توفير الزي المدرسي، لطلبة المدارس، بقيمة 300 درهم للمُساهمة الواحدة، والمساهمة في كفالة طالب جامعي، بتكلفة 2500 درهم للحالة الواحدة، ومشروع تسديد الرسوم الدراسية المُستحقة على الطلبة غير القادرين مادياً مع أسرهم، بمساهمة تبدأ من 100 درهم، كما تسعى الحملة بجمع تبرعات لبناء الفصول الدراسية خارج الدولة وخاصة الدول الأكثر حاجة لمثل هذه المشاريع.

دار البر
التعليم
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
جانب من لقاء وزيري الخارجية السعودي والسوري (وكالات)
عربي ودولي
السعودية وسوريا تبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة
اليوم 20:06
جنود ينتشرون في شوارع نيامي عاصمة النيجر
عربي ودولي
بوتين يقدم رؤيته من أجل حل للوضع في النيجر
اليوم 19:57
نجم "سهيل"
الإمارات
"الإمارات للفلك" تحدد أول أيام موسم "سهيل" وانحسار القيظ
اليوم 19:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©