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الإمارات

«خيرية الفجيرة» توفر سيارتين لنقل المرضى

سعيد الرقباني
15 أغسطس 2023 01:04

الفجيرة (الاتحاد)

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قدم بنك دبي الإسلامي سيارتين لدعم أنشطة جمعية الفجيرة الخيرية في مجال مساعدة المرضى، وأعرب معالي سعيد الرقباني رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية، عن شكر وامتنان الجمعية على هذا العطاء الكريم، والتعاون المتجدد الذي يعزز الشراكة الاستراتيجية مع بنك دبي الإسلامي، والذي يأتي تجسيداً لمبدأ المسؤولية المجتمعية وقيم التكافل الاجتماعي التي نعتز بها في مجتمع الإمارات.
وقال الرقباني: إن الجمعية قامت بتجهيز السيارات لتنقل كبار المواطنين وأصحاب الهمم ومرضى الفشل الكلوي من وإلى المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات التي يتلقون العلاج فيها داخل وخارج الفجيرة. 
ويستفيد من هذه الخدمة سكان إمارة الفجيرة طوال أيام الأسبوع، وذلك ضمن الجهود والخدمات التي تسعى الجمعية لتطويرها لمساعدة كافة فئات المجتمع. كما تم تخصيص سائق لكل سيارة بالإضافة إلى رقم مجاني للتيسير على الراغبين بالاستفادة من الخدمة، حيث يمكنهم التواصل هاتفياً لحجز المواعيد على هاتف رقم 8008899.

الفجيرة
خيرية الفجيرة
بنك دبي الإسلامي
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