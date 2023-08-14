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«إسلامية دبي» تحتفي بيوم الشباب العالمي

«إسلامية دبي» تحتفي بيوم الشباب العالمي
15 أغسطس 2023 01:04

دبي (الاتحاد)

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تزامناً مع اليوم العالمي للشباب، احتفت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي بتنظيم فعالية لشباب موظفي الدائرة، تحت شعار «الشباب والاستدامة» بهدف تمكين الشباب، بحضور أحمد درويش المهيري المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري، المدير العام بالإنابة، ولفيف من مدراء الإدارات والقيادات والمستشارين.
وألقى أحمد درويش المهيري كلمة الدائرة، أشاد فيها بالدعم الذي يتلقاه شباب الموظفين من القيادة الرشيدة بالدولة، بهدف التمكين والاستدامة، موضحاً أن الدائرة تعمل جاهدة في تحقيق الاستراتيجية، لتمكين الشباب في جميع المجالات، وفي تعزيز مهاراتهم بمنحهم فرصاً تدريبية، وتعيينهم في مناصب إدارية، وترؤسهم وإشراكهم في مشاريع الدائرة، ومن أبرز الجهود المضنية هي تشكيل فرق العمل، واللجان التنظيمية، ومجلس رؤية الشباب، وذلك لدفع عجلة التنمية والمستقبل، لافتاً بأن شباب الوطن هم ركيزة المستقبل، ولديهم القدرة على تحقيق التغيير الإيجابي في المجتمع، الذي يستوجب دعمهم بشكل فاعل والاستثمار في طاقاتهم وإبداعاتهم، باعتبارهم الثروة الحقيقية، وعلى عاتقهم تقع مسؤولية مستقبل الأجيال القادمة.
وختم المدير العام بالإنابة كلمته بدعوة الشباب إلى التمسك بالقيم الدينية والاجتماعية والهوية الوطنية، كما أوصى بترجمة الأفكار إلى مبادرات تصب في المصلحة العامة.

دبي
إسلامية دبي
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