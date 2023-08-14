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رئيس القمر المتحدة يمنح سفير الدولة وسام الهلال الأخضر

عثمان غزالي وسعيد المقبالي وعدد من أعضاء الحكومة القمرية (وام)
15 أغسطس 2023 01:04

أبوظبي (وام)

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استقبل فخامة عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر المتحدة، سعيد المقبالي، سفير الدولة لدى جمهورية القمر المتحدة، بحضور أعضاء الحكومة القمرية ومنحه وسام الهلال الأخضر بدرجة فارس. ونقل سفير الدولة تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، إلى فخامته وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.وحمّل فخامته السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء. وأثنى فخامة غزالي على الجهود التي بذلها السفير خلال فترة عمله في تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية القمر المتحدة متمنياً له التوفيق في مهامه الجديدة. 
من جانبه، تقدم السفير المقبالي بالشكر لجميع الجهات الحكومية في جمهورية القمر المتحدة على ما وجده من تعاون ما كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في توطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين.

جمهورية القمر المتحدة
الإمارات
وزارة الخارجية
محمد بن زايد
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