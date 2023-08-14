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الإمارات

لجنة دبي لانتخابات «الوطني» جاهزة لاستقبال طلبات الترشح

عيسى المطيوعي وأعضاء اللجنة خلال الاجتماع (من المصدر)
15 أغسطس 2023 01:04

دبي(الاتحاد)

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في اليوم الأول.. "لجنة الانتخابات" استقبلت 162 طلب ترشح لـ"الوطني الاتحادي"

أكدت لجنة إمارة دبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي التابعة للجنة الوطنية للانتخابات، خلال اجتماعها أمس، جاهزيتها التامة لاستقبال أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح للنسخة (الخامسة) من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في الفترة من 15 إلى 18 أغسطس 2023، ممن يتعذر عليهم التقدم بطلبات ترشحهم عبر منصة التسجيل عن بُعد، من خلال الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات أو تطبيقها الذكي.
وعبَّر عيسى محمد خليفة المطيوعي، رئيس لجنة إمارة دبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، عن ثقته في زيادة عدد أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح لانتخابات المجلس الوطني القادمة 2023، نتيجة لتنامي الوعي المجتمعي بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية والتي تُعتبر ركيزة أساسية لتطور المجتمع الإماراتي وتحقيق طموحاته، مشيراً إلى أن نحو نصف قائمة الهيئة الانتخابية لإمارة دبي من فئة الشباب.
وقال المطيوعي: «بلغ العدد الكلي لأعضاء الهيئة الانتخابية لإمارة دبي 73.574 شخصاً، تشكل فئة النساء منهم نسبة 55%، بينما تشكل فئة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 عاماً نسبة 46% منهم، كما يشكل الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و60 عاماً نسبة 38%، في حين بلغت نسبة الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً نسبة 16%».
وأضاف عيسى المطيوعي: «يستقبل مقر لجنة إمارة دبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي في مركز دبي التجاري العالمي (قاعة حتا)، الراغبين في الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، ممن تعذر عليهم التسجيل عن طريق منصة التسجيل الإلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للجنة، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً، على مدار الأربعة أيام المتاحة لتقديم طلبات الترشح». وأشار إلى أن اللجنة وفرت مواقف مجانية ولافتات إرشادية داخل وخارج المقر لضمان وصول أعضاء الهيئات الانتخابية ممن يرغبون في الترشح للانتخابات بسلاسة وسهولة، بالإضافة إلى وجود فريق تنفيذي مؤهل وعلى درجة عالية من الجاهزية لاستقبال أعضاء الهيئات الانتخابية ومساعدتهم والإجابة عن استفساراتهم كافة، سواء في مقر اللجنة أو عبر الهاتف (043064746) أو عبر البريد الإلكتروني
 info@election2023.dubai.ae».
ودعا المطيوعي أعضاء الهيئات الانتخابية إلى تفعيل حسابهم في الهوية الرقمية مع التحقق من ورود أسمائهم ضمن القائمة عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات، قبل التوجه لمقر اللجنة أو تقديم طلبات الترشح عبر الموقع الإلكتروني، مشدداً على ضرورة التزام أعضاء الهيئات الانتخابية التام بالتعليمات التنفيذية الصادرة عن اللجنة الوطنية للانتخابات.
أجواء حضارية
تسعى لجنة إمارة دبي للانتخابات التابعة للجنة الوطنية للانتخابات، إلى المساهمة في إنجاح العملية الانتخابية عبر توفير أجواء انتخابية حضارية تعكس الصورة العصرية لدولة الإمارات، وذلك من خلال الإشراف العام على سير الانتخابات، واعتماد تشكيل اللجان الفرعية وتحديد مهامها واختصاصاتها، والإسهام في جهود التوعية والتثقيف المتعلقة بالانتخابات، ووضع القواعد الإرشادية لسير العملية الانتخابية. وتعمل لجنة إمارة دبي للانتخابات على توفير الاستمارات الخاصة بالعملية الانتخابية، والتنسيق مع بلدية الإمارة لتحديد أماكن الدعاية الانتخابية للمرشحين، واقتراح مقار لجان مراكز الانتخاب في الإمارة بالتنسيق مع لجنة إدارة الانتخابات وتحديد أماكن عقد الندوات واللقاءات التي يجريها المرشحون، ومراقبة تطبيق قواعد الحملات الانتخابية في الإمارة ورفع التقارير والملاحظات بشأن أي مخالفة إلى لجنة إدارة الانتخابات، إلى جانب استلام قائمة الهيئة الانتخابية النهائية من اللجنة الوطنية للانتخابات، وتزويد المرشحين بها في حال طلبوا ذلك.

دبي
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