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الإمارات

اختتام الأنشطة الصيفية بمركز فلج المعلا الإبداعي

جانب من الأنشطة والفعاليات (من المصدر)
15 أغسطس 2023 01:04

أم القيوين (وام)

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 اختتم مركز أم القيوين الإبداعي في فلج المعلا برامج وأنشطة المخيم الصيفي 2023 الذي استمر على مدى خمسة أسابيع، لاستثمار أوقات فراغ المشاركين بشكل مثالي خلال فترة الصيف وعطلة المدارس.
واستفاد أكثر من 266 من الأطفال والناشئة من البرامج والأنشطة التي تنوعت بين الواقعية والافتراضية، وأشرف على تنفيذها مجموعة من المختصين في العديد من القطاعات المتصلة بأنشطة وفعاليات المخيم.
وتنوعت المناشط بين برامج ثقافية ورياضية وعروض فنية وتراثية، إلى جانب الحلقات الحوارية، والدورات التدريبية وأكثر من 20 ورشة تخصصية، ركزت جميعها على استغلال أوقات المشاركين بأنشطة تحقق لهم عنصري المتعة والفائدة.
وحرص المركز الإبداعي في فلج المعلا على تقديم الأنشطة التي تتوافق مع المسارات الرئيسية المحددة من قبل وزارة الثقافة والشباب، الساعية إلى إعداد الأطفال والشباب وتسليحهم بالمهارات المتقدمة والمرتبطة بمئوية الإمارات، وتمكينهم من اكتساب مهارات جديدة، إلى جانب البرامج التي ساهمت في رفع وعي الشباب حول أساسيات مختلف القطاعات، والأولويات الوطنية وتوعيتهم بالتوجهات المستقبلية لدولة الإمارات وإلمامهم بها.
وقالت مريم الغفلي مديرة مركز فلج المعلا الإبداعي: إن المخيم الصيفي هذا العام هدف إلى الاستثمار الأمثل لطاقات أفراد المجتمع وأوقات فراغهم، وعملت الأنشطة والبرامج التي تم تنفيذها على تنمية قدرات المشاركين فيها.
وأثنت الغفلي على حرص أولياء الأمور على انتساب أبنائهم ومشاركتهم في الأنشطة الصيفية التي تساهم بدورها في توسيع مداركهم وتكسبهم مهارات نوعية تنمي من شخصيتهم وتعزز مداركهم ومواهبهم، مثمنة جهود المؤسسات الحكومية والخاصة على تعاونهم في تنفيذ المناشط المختلفة خلال فترة الصيف، والتي ساهمت في تحقيق الهدف وهو الاستثمار الأمثل لطاقات الأطفال والناشئة.

فلج المعلا
الأنشطة الصيفية
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المخيم الصيفي
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