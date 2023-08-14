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الجامعة الكندية تتصدر في إمارة دبي

مبنى الجامعة الكندية في دبي (من المصدر)
15 أغسطس 2023 01:03

دبي(الاتحاد)

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حازت الجامعة الكندية دبي على المرتبة الأولى في تصنيف مؤسسات التعليم العالي في دبي للعام الثالث على التوالي في التصنيف الأخير لـ QS العالمي للجامعات لعام 2024. وتظل المؤسسة أيضاً الجامعة الأولى في دبي وفقاً لتصنيف التايمز للتعليم العالي (THE) المؤثرة لعام 2023. وإلى جانب المركز الأول في اثنين من أشهر تصنيفات الجامعات في العالم، تحتفظ الجامعة الكندية دبي أيضاً بمكانتها المرموقة من فئة الخمس نجوم في نظام تصنيف QS، مما يعكس تميز المؤسسة في المقاييس الأوسع مثل مرافق الحرم الجامعي، توظيف الخريجين، والمسؤولية الاجتماعية.
 وقال رئيس مجلس أمناء الجامعة، بطي سعيد الكندي: «يشرفنا أن يتم الاعتراف بنا مرة أخرى كأفضل جامعة في دبي. كوجهة تعليمية مشهورة عالمياً، تقدم هذه المدينة وفرة من خيارات الدراسة الدولية، لذلك نحن فخورون للغاية بدعم سمعة التعليم العالي الكندي من الدرجة الأولى مع مكانة أخرى في المرتبة الأولى. ويقر هذا الإنجاز بالتفاني المتميز لأعضاء هيئة التدريس والموظفين والموهبة الهائلة لطلابنا والخريجين في المساعدة على بناء سمعتنا العالمية للتميز الأكاديمي في مجتمع الحرم الجامعي الملهم».
كما قد صرح رئيس الجامعة الكندية دبي ونائب رئيس مجلس البروفيسور كريم شيلي: «بينما نعد الجيل القادم الطلاب لمواجهة تحديات القيادة التي تنتظرنا، فإننا ندرك دورنا في وضع معايير ممارسات التنمية المستدامة. يعد تصنيف THE الأعلى شهادة على مساعينا الأكاديمية والتوعية، والتي تخلق تأثيراً إيجابياً في مجتمعنا المحلي، مع المساهمة أيضاً في أهداف الاستدامة العالمية».

دبي
الجامعة الكندية
التعليم العالي
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