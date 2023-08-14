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41 حديقة جديدة في الظفرة

41 حديقة جديدة في الظفرة
15 أغسطس 2023 01:03

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

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مبادرات للحفاظ على البيئة في الظفرة

نفذت بلدية الظفرة مخططاً تطويرياً لنشر المسطحات الخضراء والمرافق الترفيهية وحدائق الحارات وتجهيز وصيانة الحدائق العامة في مختلف مدن منطقة الظفرة، وذلك ضمن جهودها لنشر المساحات الخضراء والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 
تضمن المخطط توفير مجموعة من الحدائق والمرافق الترفيهية في كل من مدينة زايد وغياثي والسلع وجزيرة دلما والمرفأ وليوا، وكذلك التوسع في توفير متنفس طبيعي للسكان في كافة أنحاء منطقة الظفرة بإنشاء 41 حديقة جديدة ليرتفع عدد الحدائق إلى 79 حديقة، تشمل حدائق عامة وحدائق للنساء والأطفال، وحدائق الأحياء السكنية، وحدائق نباتية، وحديقة مائية، وعدداً من الواحات، وتغطي المساحة الإجمالية للحدائق ما يزيد على 2 مليون متر مربع.
وتضم الحدائق والمرافق 54 مجمع ألعاب، و25 موقفاً لعربات الطعام المزودة بالخدمات، و23 منطقة شواء، و30 ملعباً متعدد الاستخدامات، منها ملاعب لكرة القدم والكرة الطائرة، و15 مساراً للجري، إلى جانب توفير 46 ممشى، و36 منطقة ألعاب لياقة بدنية، وعدد 11 مساراً للدراجات الهوائية، وضمن المشاريع المعدة للعام الحالي والأعوام المقبلة استيفاءً لمتطلبات استراتيجية البلدية سيتم إنشاء 39 حديقة.
 وتحرص بلدية الظفرة على توفير أجواء مثالية للسكان في مختلف المدن، من خلال توفير متنفس طبيعي يساهم في تحقيق الرضا والسعادة ويخلق مزيد من المتعة للأسر والعائلات، حيث تهتم البلدية بالزراعة وعمليات التجميل الطبيعي وتطوير وتحسين الحدائق العامة وحدائق الحارات والشواطئ والمتنزهات؛ بهدف تعزيز جودة الحياة في مدن منطقة الظفرة، والمحافظة على المظهر الحضاري العام للمدن، وزيادة المساحات الخضراء وأعمال التجميل الطبيعي، بما يتناسب مع معايير التنمية المستدامة.
 يذكر أن حدائق بلدية منطقة الظفرة قد حصلت على 6 جوائز عالمية في مجال الاهتمام بالحدائق العامة، تضمنت الحصول على جائزة التفاح الأخضر الدولية، والتي تعتبر المعيار الدولي والقياسي الأبرز للاعتراف بأفضل الممارسات البيئية، وقد شاركت حدائق بلدية منطقة الظفرة في مشروع إعادة تدوير المواد المستهلكة واستخدامها في أعمال التجميل الطبيعي.
 كما فازت البلدية بخمسة أعلام خضراء في جائزة العلم الأخضر الدولية لإدارة المساحات الترفيهية والمفتوحة، بالإضافة إلى فوز حديقة النباتات المحلية في غياثي على جائزة أفضل الممارسات في حكومة أبوظبي. 
جودة الحياة
قالت البلدية، إن اهتمامها بالزراعة وعمليات التجميل الطبيعي وتطوير وتحسين الحدائق العامة وحدائق الحارات والشواطئ والمتنزهات، يأتي بهدف تعزيز جودة الحياة في مدن منطقة الظفرة، والمحافظة على المظهر الحضاري العام للمدن، وزيادة المساحات الخضراء وأعمال التجميل الطبيعي، بما يتناسب مع معايير التنمية المستدامة. 

الظفرة
بلدية الظفرة
الحدائق
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