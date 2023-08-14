«الذكاء الاصطناعي» لتنظيف شوارع الشارقة

الشارقة (وام)

أعلنت «بيئة تنظيف»، الشركة التابعة لمجموعة بيئة الرائدة في مجال الاستدامة والتحول الرقمي وذراعها الخاصة بتنظيف المدن وإدارة النفايات، عن توظيفها لنظام «رؤية المدينة» (AI City Vision)، وهي خطوة نوعية نحو الارتقاء بنظافة المدن والشوارع.

ويُعد النظام الجديد الذي يتشكل في الأساس من كاميرات 360 درجة تعمل بالذكاء الاصطناعي وتُثبت على مركبات جمع النفايات، نقلة نوعية لمفاهيم النظافة بشكل عام، ويدعم جهود الحفاظ على المدن وإدارة النفايات.

وتفصيلاً، فإن نظام (AI City Vision) يمثل ابتكاراً نوعياً على صعيد الاستدامة ويدعم منظومة إدارة النفايات، حيث يلتقط صوراً وفيديوهات بزاوية 360 درجة وبدقة عالية جداً، كما يتعرف النظام على وضع الحاويات وحالات زيادة النفايات منها، ونظافة الشوارع وغيرها الكثير من المؤشرات.

وتساهم تلك التقنية في إدارة الممتلكات والأصول بطريقة ذكية، وبالتالي تسهيل عمليات النظافة، وتوفير الوقت، والجهد، والمال.

وعلى جانب آخر، فإن الحاويات التي تفيض منها النفايات يتم إدخال بياناتها آلياً إلى منصة تعمل على متابعة الأمر ومن ثم توجيه المركبات إلى تلك الحاويات للتعامل معها، ما يُسهم في رفع الكفاءة التشغيلية ويرسخ أفضل الممارسات.

وأكد خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة، حرص المجموعة على مواكبة التطورات التقنية والاستفادة منها، بما يخدم مصلحة المدن ويحقق مستهدفاتها البيئية ويحقق طموحاتها التنموية.

وقال: «إن «بيئة تنظيف» رسخت مكانتها خلال السنوات الماضية عبر الارتكاز إلى الابتكار وتطوير خدماتها باستمرار، وأود التنويه إلى التزامنا القوي بالبحث والتطوير والسعي الدؤوب لتطبيق أعلى ممارسات إدارة النفايات، بدءاً من الجمع والفرز وإعادة التدوير، وذلك لدعم المدن في تحقيق أهدافها الخاصة بمحور الاستدامة. وتُعد الشركة اليوم من أكثر مؤسسات إدارة النفايات ابتكاراً في دولة الإمارات وخارجها نظراً لتوظيفها التقنيات المتطورة التي تدعم عمليات نظافة المدن. وفي هذا الإطار، فإننا ملتزمون بالعمل وفقاً للخطط الاستراتيجية للدولة من أجل ترسيخ الاقتصاد الدائري وتحقيق المستهدفات البيئية عبر تسخير التقنيات والاستفادة منها».

إدارة النفايات

بالانتقال إلى مشهد إدارة النفايات، فإن «بيئة للتنظيف» تُعرف بريادتها وتصدرها القطاع، وذلك لاستعانتها بأحدث التقنيات الخاصة بجمع النفايات وإعادة تدويرها وتوفير التجهيزات العصرية، ومنها حاويات النفايات الذكية، وماكينات جمع زيوت الطهي المستعملة، والآليات الحديثة، وأنظمة تقنية فائقة التطور مثل (WastePro+). وبالرجوع إلى نظام (AI City Vision)، فإنه سيتوافر في المستقبل المنظور للعملاء، حيث يمكنهم الاعتماد عليه لتحقيق مستهدفاتهم البيئية، وفقاً لأعلى المستويات.

دور محوري

عبّر رفاييل لوبيز الرئيس التنفيذي لـ «بيئة تنظيف» عن تفاؤله بالتقنيات الجديدة التي وظفتها الشركة، وقال: «تؤدي «بيئة تنظيف» دوراً محورياً في سباق دولة الإمارات العربية المتحدة نحو ترسيخ مكانتها وجهة عالمية للابتكار والاستدامة وتكون نموذجاً يُحتذى به في مجال التقنيات المستخدمة في قطاع إدارة النفايات. نحن على ثقة كبيرة بأن تلك الابتكارات ستكون إضافة مُعتبرة لخدمات «بيئة تنظيف»، وبالتالي تعزيز مستوى جودة حياة الناس، وحماية طاقم العمل، ودفع الاقتصاد الوطني قُدماً نحو آفاق واعدة وتحقيق مستهدفات التنمية الوطنية. وأود الإشارة إلى أن تقنيتيْ التعرف إلى الوجه والإسورة الذكية تساعدان في توفير الحماية والسلامة للعمال، إضافة إلى تحقيق رؤية الدولة في أن يكون المجتمع سعيد وإيجابي».