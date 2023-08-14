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الإمارات

5 قواعد للسلامة في «محطات الوقود»

5 قواعد للسلامة في «محطات الوقود»
15 أغسطس 2023 01:03

أبوظبي (الاتحاد)

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دعت اللجنة المشتركة للأمن والسلامة الممثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية، والقيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية وشركائها الاستراتيجيين، مستخدمي محطات الوقود إلى تعزيز مشاركتهم في الحملة الوطنية التوعوية المشتركة للأمن والسلامة بمحطات الوقود لصيف 2023، من خلال الالتزام بإرشادات وقواعد الأمن والسلامة التي تقدمها الحملة والتي تضمن حماية الأرواح والممتلكات.
وتستعرض الحملة التي تأتي بالشراكة مع شركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك» وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، ومؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات»، وتستمر حتى الـ 25 سبتمبر المقبل، 5 ممارسات وقواعد تعزز من مستويات الأمن والسلامة في المحطات وتحديداً أثناء عملية تعبئة المركبة بالوقود والمتمثلة في إبطاء السرعة إلى (20 كم/ساعة) عند الدخول إلى المحطة، وعدم ترك المركبة والامتناع عن التدخين وإطفاء المحرك وإغلاق خزان الوقود.
وأشار سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك إلى أن ضمان السلامة في محطات الوقود هو محصلة عمل مشترك والتزام بمعايير الأمن والسلامة من كافة مستخدمي محطات الوقود والعاملين، وبناءً على ذلك نسعى من خلال هذه الحملة التي ترفع هذا العام شعار «خمسة لسلامتك» إلى توعية مستخدمي المحطات بالممارسات والقواعد التي تعزز من مستويات الأمان في محطات الوقود، مؤكداً على أهمية دور الأفراد في التعاون مع الجهات المعنية وتطبيق تعليمات وإرشادات الأمن والسلامة ونشرها.
وحققت الحملة منذ انطلاقها نتائج متميزة تمثلت في رفع معدلات التوعية لدى مستخدمي محطات الوقود، بمؤشرات الأمان والسلامة والأساليب والسلوكيات الصحيحة الواجب اتباعها في المحطات وتحديداً أثناء عملية تعبئة المركبة بالوقود، معززة التزامهم بالممارسات السليمة خلال تعبئة الوقود.
مستهدفات نوعية
من جانبه أكد المهندس بدر سعيد اللمكي الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع أن رفع مستوى وعي مستخدمي محطات الوقود في دولة الإمارات بمؤشرات الأمان والسلامة يعتبر واحداً من أهم المستهدفات النوعية للحملة، وانطلاقاً من ذلك نحرص على التوعية بكافة القواعد والإجراءات التي تعزز من مستويات الأمن والسلامة عند تعبئة الوقود، وتعريف المجتمع بممارسات الوقاية من المخاطر الناتجة عن السلوكيات الخاطئة أثناء استخدام محطات تعبئة الوقود، مؤكداً أن أدنوك تضع صحة وسلامة موظفيها وعملائها ومرافقها في قائمة أولوياتها، ولأجل ذلك تعمل باستمرار على الصعد التنفيذية والتوعوية لتحقيق ذلك سواء من خلال تعزيز إجراءات وأنظمة الأمن والسلامة في محطات الوقود بشكل دوري، أو من خلال نشر الرسائل التوعوية والتثقيفية التي تهدف أولاً وأخيراً لضمان سلامة المجتمع.
تعزيز السلامة
أكد علي خليفة الشامسي مدير عام مؤسسة الإمارات العامة للبترول «امارات» حرص المؤسسة والتزامها بدعم كافة الحملات والفعاليات التي تندرج ضمن إطار المسؤولية المجتمعية، مؤكداً أن الحملة الوطنية التوعوية المشتركة للأمن والسلامة بمحطات الوقود تحظى باهتمام ودعم متواصل من قبل المؤسسة انطلاقاً من أهمية الحملة في تعزيز أسس السلامة والأمن في محطات الوقود وحماية الأرواح والممتلكات، هذه المستهدفات التي تأتي في مقدمة أولويات عمل المؤسسة وأهدافها المتعلقة بضمان أعلى مستويات الصحة والسلامة، داعياً أفراد المجتمع إلى المشاركة بالحملة والالتزام بإجراءات السلامة الخمسة التي تسلط الحملة الضوء عليها هذا العام لضمان سلامتهم وسلامة الجميع.

وزارة الطاقة والبنية التحتية
الدفاع المدني
وزارة الداخلية
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