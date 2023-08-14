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حجز 4172 مركبة ودراجة نارية مخالفة في دبي

عبدالله المري والحضور خلال الاجتماع (من المصدر)
15 أغسطس 2023 01:03

دبي (الاتحاد)

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أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة للمرور عن حجز 4172 مركبة ودراجة نارية خلال النصف الأول من العام الجاري، نتيجة مخالفتها لقوانين السير والمرور، وإجراء سائقيها تعديلات عليها ترفع من سرعة محركاتها، وتسبب إزعاجاً وضجيجاً وخطراً عليها وعلى مستخدمي الطريق.
كما وحجزت شرطة دبي 8786 دراجة هوائية وكهربائية خلال 6 أشهر من العام الجاري، نظراً لعدم التزام قائديها بالمتطلبات الفنية الواجب توافرها بالدراجة، استناداً لقرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2022، بشأن تنظيم استخدام الدرّاجات في الإمارة، والهادف إلى دعم الجهود الرامية إلى تحويل دبي إلى مدينة صديقة للدراجات.
جاء ذلك خلال ترؤس معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة للمرور للربع الثاني من العام الجاري، بحضور اللواء عبدالله علي الغيثي مساعد القائد العام لشؤون العمليات، والعميد جمعة سالم بن سويدان مدير الإدارة العامة للمرور بالنيابة، والعميد الدكتور صالح الحمراني مدير الإدارة العامة للتميز والريادة بالنيابة، والعميد خالد سعيد بن سليمان نائب مدير المكتب التنظيمي للقيادة، وعدد من الضباط.
دور مهم
أكد معالي الفريق المري، على الدور المهم الذي تلعبه الإدارة العامة للمرور في ضبط الحركة المرورية وتعزيز السلامة العامة على الطرقات، تحقيقاً للتوجهات الاستراتيجية في خفض معدلات الحوادث، ومؤشر الوفيات لكل 100 ألف من السكان، منوهاً في الوقت ذاته بجهود فريق الإدارة العامة للمرور في التوعية بشأن إجراءات السلامة، والالتزام بالقوانين المرورية، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من الإدارات العامة ومراكز الشرطة، والشركاء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص. واطلع معاليه على نتائج مؤشرات مختلف الإدارات الفرعية في الإدارة العامة للمرور، ومنها مؤشرات «الحملات التوعوية» و»الحوادث المرورية البليغة والخطرة»، وأنواع الحوادث ومسبباتها، وأكثر أنواع المخالفات ارتكاباً.

دبي
شرطة دبي
دراجة نارية
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