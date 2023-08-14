«أبوظبي للدفاع المدني» ينال الاعتماد الدولي «الماسي»

أبوظبي (الاتحاد)

حصلت هيئة أبوظبي للدفاع المدني على أوَّل شهادة عالمية في جودة رعاية المرضى وعائلاتهم، وأوَّل اعتماد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المستوى الماسي لخدمات الإسعاف من مؤسَّسة الاعتماد الكندي، تثميناً لالتزام الهيئة بخدمة المجتمع وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

وتسلَّم العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري، المدير العام لهيئة أبوظبي للدفاع المدني بالإنابة، مواصفة اعتماد المستوى «الماسي» في خدمات الإسعاف من ليزلي جومبسون، المدير التنفيذي لمؤسَّسة الاعتماد الكندي. وهذا أعلى مستوى من الاعتمادات التي تقدِّمها المؤسَّسة الكندية لمطابقة مواصفات الجودة في خدمات الإسعاف، وتعدُّ هيئة أبوظبي للدفاع المدني أوَّل جهة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحصل على هذه المواصفة في خدمات الإسعاف.

كما تسلَّم شهادة جودة تقديم الرعاية للمرضى وعائلاتهم، لتكون الهيئة الجهة الأولى على مستوى العالم التي تحصل على اعتماد إدارة الإسعاف خارج كندا، وشهادة الالتزام برعاية الصحة البشرية.

وأعرب عن فخره واعتزازه بتحقيق هذين الإنجازين المتميِّزين، مؤكِّداً التزام الهيئة المستمر بتقديم أفضل الخدمات والرعاية للمجتمع وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

وأكَّد المقدم الدكتور خالد الكعبي، مدير إدارة الإسعاف في الهيئة، أنَّ هذا الإنجاز يشكِّل دافعاً للمُضيِّ قُدُماً والاستمرار في تقديم أفضل الخدمات لتحقيق رؤية حكومة أبوظبي بأن ترسِّخ مكانتها أكثر المدن أماناً وسلامةً على مستوى العالم».