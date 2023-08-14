الثلاثاء 15 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«أبوظبي للدفاع المدني» ينال الاعتماد الدولي «الماسي»

سالم الظاهري والحضور خلال تسلم الشهادة (من المصدر)
15 أغسطس 2023 01:03

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«أبوظبي للدفاع المدني» و«اللولو العالمية» تطلقان حملة لتعزيز الوعي بتدابير الوقاية والسلامة
«أبوظبي للدفاع المدني» تنظم «ملتقى الشركاء الاستراتيجيين 2»

حصلت هيئة أبوظبي للدفاع المدني على أوَّل شهادة عالمية في جودة رعاية المرضى وعائلاتهم، وأوَّل اعتماد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المستوى الماسي لخدمات الإسعاف من مؤسَّسة الاعتماد الكندي، تثميناً لالتزام الهيئة بخدمة المجتمع وفق أعلى معايير الجودة العالمية.
وتسلَّم العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري، المدير العام لهيئة أبوظبي للدفاع المدني بالإنابة، مواصفة اعتماد المستوى «الماسي» في خدمات الإسعاف من ليزلي جومبسون، المدير التنفيذي لمؤسَّسة الاعتماد الكندي. وهذا أعلى مستوى من الاعتمادات التي تقدِّمها المؤسَّسة الكندية لمطابقة مواصفات الجودة في خدمات الإسعاف، وتعدُّ هيئة أبوظبي للدفاع المدني أوَّل جهة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحصل على هذه المواصفة في خدمات الإسعاف.
كما تسلَّم شهادة جودة تقديم الرعاية للمرضى وعائلاتهم، لتكون الهيئة الجهة الأولى على مستوى العالم التي تحصل على اعتماد إدارة الإسعاف خارج كندا، وشهادة الالتزام برعاية الصحة البشرية.
وأعرب عن فخره واعتزازه بتحقيق هذين الإنجازين المتميِّزين، مؤكِّداً التزام الهيئة المستمر بتقديم أفضل الخدمات والرعاية للمجتمع وفق أعلى معايير الجودة العالمية.
وأكَّد المقدم الدكتور خالد الكعبي، مدير إدارة الإسعاف في الهيئة، أنَّ هذا الإنجاز يشكِّل دافعاً للمُضيِّ قُدُماً والاستمرار في تقديم أفضل الخدمات لتحقيق رؤية حكومة أبوظبي بأن ترسِّخ مكانتها أكثر المدن أماناً وسلامةً على مستوى العالم».

هيئة أبوظبي للدفاع المدني
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
جانب من لقاء وزيري الخارجية السعودي والسوري (وكالات)
عربي ودولي
السعودية وسوريا تبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة
اليوم 20:06
جنود ينتشرون في شوارع نيامي عاصمة النيجر
عربي ودولي
بوتين يقدم رؤيته من أجل حل للوضع في النيجر
اليوم 19:57
نجم "سهيل"
الإمارات
"الإمارات للفلك" تحدد أول أيام موسم "سهيل" وانحسار القيظ
اليوم 19:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©