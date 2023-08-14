«أصدقاء مرضى الكلى» تطلق المرحلة الثانية من حملة توعوية

الشارقة(الاتحاد)

أطلقت جمعية أصدقاء مرضى الكلى التابعة لإدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة فعاليات المرحلة الثانية من حملة (كلى سليمة ومعافاة) أحد مشاريع الخطة التشغيلية الخاصة بالجمعية ذات الصلة بأهدافها الاستراتيجية، والتي تستهدف الأطفال واليافعين للتوعية بأهمية الحفاظ على كلى سليمة من أجل الوقاية من أمراض الكلى، من خلال توعيتهم بأبرز الممارسات السلوكية المرتبطة بصحة وسلامة الكلى بأسلوب مبتكر ومشوق يتضمن تجارب علمية وورشاً تعليمية يقدمها مختصون في مجال التغذية والصحة العامة.

وجاء انطلاق المرحلة الثانية من الحملة تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، بأهمية التركيز على فئة الأطفال فهم شباب المستقبل، حيث تعد مرحلة الطفولة أهم ركيزة لتشكيل مستقبل المجتمع. حيث سيتم تغطية عدد من المراكز في مدينة الشارقة والمنطقة الوسطى بحضور عدد من الأطفال المنتسبين لهذه المعسكرات، كما ستتضمن الحملة مجموعة من المشاركات التوعوية في التواصل الاجتماعي لتحفيز متابعي قنوات التواصل الاجتماعي على تطبيق التجربة العلمية ومشاركتنا بها، من خلال إطلاق مادة فلمية تفاعلية لتجربة علمية بسيطة توضح كيف تعمل الكلى في جسم الإنسان وأهمية اتباع أسلوب حياة صحي وسليم.

من جانبها، قالت منى الحواي رئيسة جمعية أصدقاء مرضى الكلى، إن جمعية أصدقاء مرضى الكلى، تحمل على عاتقها العمل على تعزيز الوعي الصحي في إمارة الشارقة، ودعم مرضى الكلى بالتحديد، لذا تحرص على إطلاق هذا البرامج التي تخدم بدورها مرضى الكلى، وتساهم برفع مستوى الوعي لديهم وذلك انسجاماً مع توجيهات ورؤى قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة.

وأشارت الحواي، إلى أن الجمعية تحرص من خلال هذه الحملة التي تمثل منصة للتوعوية بأمراض الكلى ودعم مرضى الكلى وتحقيق التمكين الصحي لهم للحصول على كلى سليمة ومعافاة، كما تهتم بإطلاق الفعاليات وتنظيم الأنشطة والبرامج المبتكرة، وتعمل ضمن خطتها المستقبلية لتوسعة النطاق الجغرافي للفئات المستفيدة من البرنامج خلال مراحله المقبلة لتشمل الإمارات الأخرى بتعاون وشراكة مع جهات ومراكز ذات صلة بالأطفال واليافعين بهدف رفع الوعي الصحي والغذائي للوقاية من أمراض الكلى.