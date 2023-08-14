أنور قرقاش يلتقي المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن

التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، اليوم، تيموثي ليندركينج المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن، وبحث معه آخر التطورات والجهود الدولية لحل الأزمة في اليمن.

وأكد معاليه، خلال اللقاء، أهمية الجهود التي تقودها المملكة العربية السعودية الشقيقة من أجل إيجاد تسوية سلمية تنهي الأزمة اليمنية وتداعياتها الإنسانية، كما أكد معاليه أهمية تكثيف الجهود الدولية في هذا الاتجاه، منوها بالدور المهم الذي تضطلع به الولايات المتحدة الأميركية في هذا السياق.

واستعرض معالي الدكتور أنور قرقاش الالتزام التاريخي لدولة الامارات العربية المتحدة باستقرار اليمن وازدهاره ودعم الجهود كافة الرامية لإيجاد حل للأزمة اليمنية بما يحقق مصالح الشعب اليمني ويضمن استقرار اليمن.