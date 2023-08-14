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الإمارات

عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية ألمانيا يبحثان الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين

عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية ألمانيا يبحثان الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين
14 أغسطس 2023 20:53

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي أنالينا بيربوك، وزيرة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية الشاملة، وسبل تعزيزها، بما يدعم مسارات التنمية في البلدين.
كما بحث الجانبان آفاق التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية في مجالات عدة، منها الاقتصادية والتجارية والطاقة المتجددة.
واستعرضا التعاون الثنائي في قطاع البيئة والمناخ، وتطرقا إلى استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، ودور هذا الحدث العالمي البارز الذي يعقد العام الجاري في مدينة إكسبو دبي في تعزيز الجهود العالمية المبذولة في مواجهة تداعيات تغير المناخ.
وبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي أنالينا بيربوك مجمل الأوضاع في المنطقة، وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عمق علاقات الصداقة مع جمهورية ألمانيا الاتحادية، وحرص البلدين على استثمار الفرص المتاحة لتعزيز شراكتهما الاستراتيجية الشاملة، بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.

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المصدر: وام
عبدالله بن زايد
أنالينا بيربوك
اتصال هاتفي
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