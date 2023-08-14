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رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيسة وزراء بنجلادش

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيسة وزراء بنجلادش
14 أغسطس 2023 19:10

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم، اتصالاً هاتفياً من معالي الشيخة حسينة واجد رئيسة وزراء جمهورية بنجلادش الصديقة، أعربت خلاله عن بالغ شكرها وتقديرها للدور المهم الذي قامت به دولة الإمارات في الإفراج عن موظفي منظمة الأمم المتحدة المختطفين في اليمن لأكثر من عام وأحدهم من رعايا بنجلادش.
كما ثمنت معاليها، خلال الاتصال، جهود دولة الإمارات الحثيثة ومبادراتها الخيرة الساعية إلى تعزيز الأمن والاستقرار والسلام لشعوب العالم أجمع.
من جانبه، أكد صاحب السمو رئيس الدولة استعداد دولة الإمارات الدائم لتقديم مختلف أشكال الدعم لجهود الأمم المتحدة والمبادرات الإنسانية عامة، وذلك في إطار نهج الدولة الإنساني الأصيل وإرثها التاريخي الراسخ الذي يقوم على التعاون والعمل الإنساني الذي يحقق الاستقرار والأمان للشعوب سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي وانطلاقاً من إيمان الدولة بأن حياة الإنسان وصون كرامته فوق كل اعتبار وفي مختلف الظروف.

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المصدر: وام
محمد بن زايد
الشيخة حسينة
اتصال هاتفي
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