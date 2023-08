محمد بن راشد: الإمارات تتطلع إلى ترسيخ الأخوة والصداقة مع باكستان

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الاثنين، عن تهانيه لجمهورية باكستان الإسلامية بمناسبة ذكرى استقلالها.

وكتب سموه، على موقع «تويتر»: «تهانينا لباكستان على الاحتفال بمرور 77 عاماً على الاستقلال».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «تتطلع دولة الإمارات العربية المتحدة إلى ترسيخ جسر الأخوة والصداقة بين بلدينا، وتعزيز الاحترام المتبادل والتعاون في كل جانب من جوانب شراكتنا».

وختم سموه المنشور قائلاً «أعرب عن تمنياتي القلبية بمستقبل مليء بتطلعات وإنجازات أكبر».

Congratulations to Pakistan on celebrating 77 years of independence. The UAE looks forward to solidify the bridge of brotherhood and friendship between our two countries, fostering mutual respect and cooperation in every aspect of our partnership. I extend my heartful wishes for…