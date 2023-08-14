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الطقس المتوقع على الإمارات غدا

أبوظبي
14 أغسطس 2023 17:19

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، وارتفاع في درجات الحرارة.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة الغبار، وتكون جنوبية شرقية - شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
الخليج العربي خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:21 والمد الثاني عند الساعة 00:34 والجزر الأول عند الساعة 18:23 والجزر الثاني عند الساعة 07:53.
بحر عمان خفيف الموج. يحدث المد الأول عند الساعة 03:10 والمد الثاني عند الساعة 54:20 والجزر الأول عند الساعة 56 :15 والجزر الثاني عند الساعة 49:03.

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المصدر: وام
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