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رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس باكستان بذكرى استقلال بلاده

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس باكستان بذكرى استقلال بلاده
14 أغسطس 2023 17:03

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس الدكتور عارف علوي.
وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى دولة أنوار الحق كاكار رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية.

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المصدر: وام
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