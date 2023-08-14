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سلطان القاسمي يعتمد خطة بشأن الحضانات الحكومية في إمارة الشارقة للعام الدراسي الجديد

حاكم الشارقة
14 أغسطس 2023 15:29

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة خطة أكاديمية الشارقة للتعليم بشأن الحضانات الحكومية في إمارة الشارقة للعام الدراسي الجديد 2023/2024 .

وتتضمن الخطة إضافة حضانة جديدة في منطقة الحمرية، وتوسعة حضانات المنطقة الوسطى من إمارة الشارقة لاستيعاب 40 طفلا ممن كانوا على قائمة الانتظار.

كما تتضمن صيانة وإعادة افتتاح حضانتين مغلقتين في كل من مدينة خورفكان ومدينة كلباء لتستوعب كل منهما 31 طفلا ممن هم في قائمة الانتظار، كما تشمل الخطة إنشاء حضانة جديدة في منطقة دبا الحصن لاستيعاب 25 طفلاً على قائمة الانتظار والاعداد المستقبلة الاضافية.

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وفي مدينة الشارقة تضمنت الخطة التي اعتمدها صاحب السمو حاكم الشارقة استيعاب 500 طفل على قائمة الانتظار عن طريق افتتاح حضانتين جديدتين مع بداية السنة الدراسية في ضاحية السيوح وضاحية واسط لتستوعب كل منها 178 طفلا، واستئجار حضانة جديدة لاستيعاب الـ141 طفلاً المتبقين على قائمة الانتظار.

كما اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس أكاديمية الشارقة للنقل البحري 62 منحة دراسية لطلبة الأكاديمية للعام الدراسي 2023/2024.

 

المصدر: وام
العام الدراسي الجديد
الشارقة
سلطان القاسمي
حاكم الشارقة
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