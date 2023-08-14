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الإمارات تشارك في اجتماع مكافحة الفساد والاجتماع الوزاري ضمن مجموعة الـ 20 في الهند

علم الإمارات
14 أغسطس 2023 14:25

شاركت دولة الإمارات ممثلة بوفد برئاسة ديوان المحاسبة في الاجتماع الثالث للفريق المعني بمكافحة الفساد (ACWG) وفي الاجتماع الوزاري ضمن اجتماعات مجموعة العشرين G20 اللذين عقدا في ولاية كولكاتا في جمهورية الهند في الفترة بين 9 و12 أغسطس الجاري. 

 وهدفت مشاركة الإمارات إلى تعزيز الدور الاستراتيجي للدولة عالمياً في مجال مكافحة الفساد ضمن مجموعة العشرين، وفي نقاشات تطوير سياسات مستقبلية مبتكرة وفعالة من شأنها تعزيز النزاهة والمساءلة، وتطوير العلاقات الثنائية بين الدول الأعضاء والضيوف في مجموعة الـ 20، فضلًا عن تعزيز التعاون الدولي في مجال تطوير القوانين وتبادل المعلومات لضمان توحيد جهود مكافحة الفساد على الصعيد الدولي.

وقال المتحدث باسم ديوان المحاسبة: "تعكس هذه المشاركة التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز مبادئ النزاهة والمساءلة وحرصها على تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات بين الدول الأعضاء والضيوف، بالإضافة إلى الاهتمام بتعزيز التعاون الدولي وبناء علاقات بناءة تصب في تحقيق الأهداف المشتركة".

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 وأضاف: " أن التوعية بمخاطر الفساد ومكافحته تتطلب تعزيز التعاون وتوحيد الجهود، وهذا ما نسعى إليه في ديوان المحاسبة من خلال العمل يداً بيد مع مختلف الدول من أجل إيجاد طرق مبتكرة للتوعية بأهمية مبادئ النزاهة والمحاسبة، وتبني أفضل الممارسات بما يسهم في تعزيز مكانة الدولة في هذا المجال". 

  وتعتبر مشاركة ديوان المحاسبة كممثل لدولة الإمارات في الاجتماع الوزاري لمكافحة الفساد لمجموعة العشرين أمراً بالغ الأهمية لدورها في تعزيز التعاون مع الدول الأخرى في مواجهة تحديات الفساد العالمية، إضافة إلى تسليط الضوء على التزام دولة الإمارات بتعزيز الشفافية والمساءلة في مكافحة التجاوزات والمخالفات وفق أعلى المعايير الدولية المطبقة في هذا المجال.

 

       

المصدر: وام
مجموعة العشرين
الإمارات
الهند
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