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التواجد البلدي في بني ياس ينفذ مبادرة "في عونكم" لإسعاد العمال

في بني ياس.. تنفيذ مبادرة "في عونكم" لإسعاد العمال
14 أغسطس 2023 12:20

نفذ مركز التواجد البلدي في بني ياس، مبادرة تحت شعار "في عونكم"، قام خلالها بتوزيع مظلات الرأس الواقية من أشعة الشمس، وحافظات الماء البارد، على العمال في العديد من المواقع الإنشائية، بهدف إسعادهم ومساندتهم في التغلب على حرارة فصل الصيف.

وتأتي هذه الفعالية في إطار حرص البلدية على تعزيز شراكات فعالة وهادفة مع القطاع الحكومي والخاص، وإيماناً بأهمية تعزيز التواصل مع مختلف أطياف وشرائح المجتمع، وتنفيذ المبادرات ذات الأثر الإيجابي في المجتمع، وتأصيل القيم المجتمعية الإماراتية القائمة على التسامح والتكافل، وترسيخ الروح الإنسانية.

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وأكد المركز أن مثل هذه المبادرات تعبر عن سمة التكافل في مجتمع الإمارات والتعاضد بين جميع أفراده وشرائحه، إلى جانب أنها تمثل وسيلة للتعبير عن الشكر والتقدير لفئة العمال، لما يبذلونه من جهود.

المصدر: وام
بلدية أبوظبي
العمال
بني ياس
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