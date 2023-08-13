مشاركون بـ«مخيم صندوق الوطن الصيفي»: فخورون بتاريخنا.. وولاؤنا لبلادنا وقيادتنا

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أعرب طلبة شاركوا في المخيم الصيفي الذي نظمه صندوق الوطن، عن سعادتهم بالفعاليات والبرامج المتنوعة التي حفل بها المخيم. وقالوا إنهم تعرفوا على تاريخ ودولة الإمارات ورؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وجهود قيادتنا الرشيدة، وما غرسوه في أبنائهم من قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر. قال الطالب خالد الشحي: أنا سعيد جداً بالمشاركة في هذا المخيم، وتعلمنا عن قيم التسامح والتعايش، وبرنامج قدوتي ألقى الضوء على جهود المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» القدوة والمثل لكل أبناء الوطن، وتعرفنا علي ما قام به من أجل وطنه وأبنائه، وأشكر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش على إتاحة الفرصة لنا بهذا المخيم الصيفي، وقدمت لمعاليه عرضاً عن الأشياء التراثية من المراكب والصيد والغوص، والقيم التي نشأ وتربى عليها الآباء والأجداد.

وأضاف: تعلمت الكثير عن عاداتنا وتقاليدنا، وهويتنا الإماراتية، ومن أوجه الاستفادة أني تعرفت على أصدقاء جدد من مدارس أخرى واستمعنا إلى القصص عن الماضي وكيف كانت حياة الآباء قديماً، والنهضة الحديثة التي شهدتها الدولة، وكيف نكون جيلاً جديداً مواكباً للتطور ومشاركاً في التنمية ويكون ولاؤه للوطن وقيادته الرشيدة.

وقالت الطالبة سلوى عبد الفتاح: اشتركت في المخيم واستفدت كثيراً، وتعرفت على ثقافة دولتنا وتاريخها، وموروثها، وأنا فخورة بدولتنا وما وصلت إليه بفضل شيوخنا وقادتنا، حيث تطورت الإمارات ولا زالت حتي تكون الأجمل في العالم، وهي وضعت بصمة في العالم، كما تعلمت من المخيم تاريخ دولتنا وعلاقتها بالعالم، والموروث الثقافي حتى الأزياء، وكيف كانت الحياة.

التراث البحري

من جانبه قال محمد بدر مدرب تراثي: وجودنا تعليمي تدريبي، تثقيفي، عن التراث البحري، وأن الطلبة منبهرون بالتراث، وكانت الأسئلة كثيرة عن الغوص، والاستماع بتركيز، ومهمتنا إلقاء الضوء للطلبة عن كل ما يتعلق بالغوص والبحر، والأسماء والمفردات التراثية التي كانت سائدة في ذلك الوقت، والمخيم أفاد الطلبة كثيراً، وجعلهم متأثرين بتراثهم وثقافتهم، فخورين بما حققته الدولة.

الابتكار والإنجاز

من جانبها أكدت نورا محمد العميرة مديرة إدارة مدارس أدنوك على إسهام فعاليات البرامج الصيفية بالشراكة مع صندوق الوطن والدار للتعليم في تعزيز الهوية الوطنية لدى أبنائنا الطلبة والطالبات، وهذه الفعاليات تسعى لتطبيق الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وإيمانه بقدرة أبناء وبنات الوطن على الابتكار والإنجاز والعطاء والعمل المثمر. ولفتت إلى مشاركة أكثر من 600 طالب وطالبة من 62 مدرسة في الفعاليات، ولمسنا إقبال الطلبة على المشاركات الإيجابية والتعرف على الثقافة الإماراتية والتطور الحضاري والقيمي والموروث الثقافي، وغرس مفاهيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية، ونحن نسهم في هذه المهمة المتمثلة في تعزيز الهوية الوطنية الإماراتية، وهذا المسعى له أهمية كبيرة بالنسبة لمجتمعنا، الذي يعزز الشعور بالفخر والانتماء لوطننا الغالي.

محاور رئيسة

قال ياسر القرقاوي المدير العام لصندوق الوطن إن الصندوق حرص على أن تعكس كافة أنشطة وفعاليات البرامج الصيفية، ما تركز عليه القيادة الرشيدة لدولة الإمارات من حرص كبير على تمكين الإنسان، وكذلك الاعتزاز بمسيرة الدولة في الماضي والحاضر والمستقبل، وإعداد الأجيال الجديدة القادرة على حماية الوطن ورعاية مكتسباته، لذا تركز البرامج على محاور رئيسة ثلاثة هي: تعزيز الهوية الوطنية والتعريف برموز الوطن وقيادته الرشيدة والآباء المؤسسين باعتبارهم النموذج والقدوة للأجيال الجديدة من خلال برنامج قدوتي، إضافة إلى تدريب طلاب المدارس والجامعات على الابتكار والإبداع من خلال برنامج فكرتي، أما المحور الأخير فيركز على تمكين شباب الجامعات من المستقبل من خلال برنامج مستقبلي. وأكد القرقاوي أن هناك إقبالاً كبيراً فاق المتوقع لفعاليات البرامج الصيفية لصندوق الوطن، والتي تسعى إلى أن تبعث برسائل إيجابية إلى كافة فئات المجتمع من خلال أبنائه المشاركين في الأنشطة، تتمثل في اعتزازنا الكبير بمسيرة الإمارات وبأننا جميعاً حريصون على أداء مسؤولياتنا، في تفعيل جهود أبناء وبنات الوطن، من أجل تمكينهم نحو حياة أفضل لأنفسهم، ولمجتمعهم، وللعالم من حولهم، وهذا هو الدور الذي يحاول الصندوق دائماً القيام به في كافة مبادراته على الصعيدين الداخلي والخارجي.

الهوية الوطنية

قالت عبير علي أبو رضوان مشرفة من برنامج قدوتي: هناك تركيز شديد على الهوية الوطنية، من خلال تعريفهم بتاريخ الوطن وجهود البناء للدولة، من خلال رحلات أو أنشطة، أو برامج تراثية وثقافية ومسرحية، سواء تراثية أو تعزز الانتماء للوطن، كان الطلبة في تزايد مستمر بعد التعرف على أنشطة البرنامج، والطلبة تواصلوا مع أصدقائهم، بفضل ما تضمنه البرنامج من فعاليات ممتعة جاذبة، تجيب على أسئلة الطلبة، تكون رؤية لديهم وتعزز انتمائهم وهويتهم الوطنية بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ.

وقالت ليزا وكتر: أنا سعيدة بتجاوب الطلبة والطالبات من مختلف الأعمار مع فعاليات المخيم، وكل الشكر للقائمين على الفكرة التي ألهمت الجميع، أسهمنا بشكل جديد للوصول إلى هذه الصورة التي أسهمت في نجاح هذا المخيم.