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مبادرات للحفاظ على البيئة في الظفرة

مبادرات للحفاظ على البيئة في الظفرة
14 أغسطس 2023 01:07

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

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 أطلقت بلدية منطقة الظفرة عددا من المبادرات المتنوعة التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مواكبة لـ«عام الاستدامة»، وتزامناً مع استضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28».
وتضمنت المبادرات حملة لإزالة الأشجار المتقزمة في حزام طريق مدينة زايد - طريف وإعادة زراعة الحزام بأشجار الغاف ونباتات البيئة المحلية الأخرى التي أثبتت نجاحها في عدة أماكن، حيث إنها لا تستهلك المياه ويستفاد منها في تثبيت حركة الرمال على الطريق، بالإضافة إلى إزالة أشجار الغويف من محمية بينونة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للاستدامة البيئية والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية. وحملة «تركيب أعشاش الطيور في الحدائق والمتنزهات» والغابات لحماية بعض فصائل الطيور من الانقراض، بهدف تعزيز النظم البيئية، وحماية التنوع البيولوجي.
كما تواصل البلدية الحملات الصيفية والشتوية لزراعة نباتات البيئة المحلية وإكثارها لزيادة الرقعة الخضراء والأحزمة النباتية في الأحياء السكنية المواجهة للمناطق المفتوحة والرملية بالمدن، بهدف مكافحة التصحر ووقف زحف الرمال وتلطيف الجو وتوفير الظل وتقليل استهلاك المياه، ونثر بذور نباتات البيئة المحلية في المحميات والغابات والصحاري للمحافظة على أنواع النباتات المحلية.
وتم خلال مجالس شباب التواجد البلدي عقد مجالس شبابية للتوعية بأهمية الاستدامة، بالإضافة إلى العديد من الحملات والفعاليات التي تسهم في التوعية بمعنى الاستدامة كحملات اليوم العالمي للمياه، وساعة الأرض، وفعالية اليوم العالمي للبيئة، واليوم العالمي لمكافحة التصحر، وفعاليات شهر القراءة، والحملة الصيفية «سقيا طير» والحملة الشتوية «لتركيب أعشاش طائر الدمي البحري».
نباتات
أطلقت البلدية حملات زراعة ونثر نباتات البيئة المحلية في الصحراء ومناطق السبخة والجزر البحرية التابعة لمنطقة الظفرة، ونظمت البلدية حملة نظافة الشاطئ والبر بمساهمة فئات من المجتمع المحلي مثل طلاب المدارس، والشباب، والأسر والموظفين. وتم تنظيم حملة مناطق صناعية آمنة للتخلص الآمن من مخلفات الوقود والبلاستيك وغيرها من المواد التي تضر البيئة.

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