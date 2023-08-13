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برنامج صيانة مكثف للمحطات بالشارقة

جانب من عمليات الصيانة (من المصدر)
14 أغسطس 2023 01:07

الشارقة(الاتحاد)

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نفذت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة برنامجاً مكثفاً لأعمال الصيانة الدورية السنوية لمحطات نقل الطاقة الجهد العالي (220 ك ف و132 ك ف)، ومحطات الجهد المتوسط (33 ك ف)، والذي شمل 5 محطات 220 ك ف، 26 محطة 132 ك ف و150 محطة 33 ك ف، حيث بلغ العدد الإجمالي للمحولات التي تمت صيانتها 698 محولاً، كما بلغ عدد المغذيات التي شملها برنامج الصيانة 4217 مغذياً و116 مكثفاً كهربائياً، ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية، وضمان استمرارية إمداد الطاقة الكهربائية بكفاءة للمتعاملين.
وأكد المهندس حمد الطنيجي، مدير إدارة نقل الطاقة بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن الهيئة تعمل بكامل طاقتها لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتطوير شبكات الكهرباء في جميع مناطق إمارة الشارقة، وتحقيق الاستقرار والثبات في الشبكات، وتوفير الخدمات بجودة عالية، ومراجعة التمديدات وإجراء أعمال الصيانة والمتابعة المستمرة لجميع المحطات والشبكات.
دورية ووقائية
أكد مدير إدارة نقل الطاقة بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة الحرص على تنفيذ أعمال الصيانة الدورية والوقائية لمحطات نقل الطاقة دون تأثير على المتعاملين، ويشمل البرنامج صيانة محطات ومحولات نقل الطاقة المنتشرة في مختلف مناطق إمارة الشارقة، وتولي الهيئة أهمية كبيرة لأعمال الصيانة الدورية والوقائية، وتوفير قطع الغيار الأصلية وضمان جودتها للحفاظ على الأجهزة والمعدات والمحطات وضمان كفاءتها.وأضاف أن كافة أعمال الإحلال والتجديد والصيانة والتعديلات تعتمد على الفنيين والمهندسين بأقسام الصيانة بالهيئة، مشيراً إلى أن تطبيق مفاهيم الصيانة الحديثة التي تشمل الصيانة الوقائية والصيانة التصحيحية تضمن كفاءة تشغيلية عالية، مع أعلى درجات السلامة للعاملين وبأقل التكاليف، وتعزيز كفاءة وأداء الشبكة الرئيسية، وزيادة العمر الافتراضي لمعدات وممتلكات الهيئة، وتقليل أعطال الأجهزة والمعدات، وتعزيز مقومات السلامة في مكان العمل وتحسين الأداء.

الشارقة
هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
الطاقة
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