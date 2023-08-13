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الإمارات

تأسيس مجلس شباب «دوكاب»

أعضاء مجلس «دوكاب» للشباب (من المصدر)
14 أغسطس 2023 01:07

 دبي (الاتحاد)

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أعلنت مجموعة «دوكاب»، إحدى أكبر مزودي حلول الطاقة المتكاملة وشركات التصنيع في دولة الإمارات، تأسيس مجلس شباب خاص بها انطلاقاً من حرصها على دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تمكين الكفاءات الشابة، وتوفير منصة تتيح لها المساهمة الفاعلة في عمليات صنع القرار بالشركة.
وسيعمل مجلس «دوكاب» للشباب على حفز التقدم والتغيير الإيجابي ضمن الشركة، حيث يوفر منصة داعمة تلبي احتياجات وتطلعات الشباب العاملين لدى المجموعة، وتدعم نموهم وتطورهم ليصبحوا قادة المستقبل في مجالاتهم.
 وقالت منى محمد فكري، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في شركة «دوكاب»: «تتطلع»دوكاب«من خلال تأسيس مجلس الشباب إلى أن يكون قوة دافعة لحفز التغيير الإيجابي، وأن يدعم تطلعات ونمو ورفاه الشباب العاملين لدى المجموعة. وتتماشى هذه الخطوة المهمة مع التوجهات الوطنية والخطط الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات في تمكين الشباب وتسهيل دورهم في الحياة العامة والمجتمع والشركات عبر مختلف القطاعات». وأضافت فكري: «نفخر بوجود نسبة عالية من الكفاءات الوطنية الشابة لدينا، ونرى في إنشاء المجلس خطوة مهمة تضاف إلى مجموعة الجهود والمبادرات التي تعكس اهتمام المجموعة بموظفيها».

دوكاب
الطاقة
الإمارات
التصنيع
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