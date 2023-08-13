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«مرور دبي» تكرم متعاونة مع برنامج «كلنا شرطة»

محمد القايدي لدى تكريمه إيلّي بيرير (من المصدر)
14 أغسطس 2023 01:07

دبي (الاتحاد)

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كرّم العقيد محمد عبدالله خلفان القايدي، نائب مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة، بحضور المقدم عبدالرحمن عبيد الفلاسي، مدير إدارة الشؤون الإدارية، إيلّي ماري بيرير، لحسن تعاونها مع الإدارة العامة للمرور عبر برنامج «كلنا شرطة».
وأكد العقيد محمد القايدي، أن إيلّي ماري بيرير، كانت مثالاً يحتذى به في التعاون مع الإدارة العامة للمرور من خلال برنامج «كلنا شرطة»، وحرصها على رصد الظواهر السلبية المرورية والإبلاغ عنها عبر البرنامج، مشيراً إلى أن كل فرد في المجتمع يمكنه الإبلاغ عن السائقين المتهورين، وكل من لا يلتزم بقوانين السلامة المرورية، ويعرض حياته أو حياة الآخرين للخطر، وذلك عبر برنامج «كلنا شرطة»، أو الاتصال على الرقم (901) والإبلاغ عن المخالف.
وأوضح العقيد محمد القايدي، أن البرنامج لا يحرر المخالفة بمجرد تلقي مكالمة هاتفية من المشتكي أو المتصل، بل يتم الاتصال بالشخص المخالف وإبلاغه بالمخالفة التي ارتكبها والتأكد من أنه كان في الشارع المذكور وقت البلاغ، وفي حال تكرار الشكوى تسجل المخالفة ضده.
وفي ختام التكريم، أكدت إيلّي بيرير، أن البرنامج خطوة نحو الحد من التجاوزات والمخالفات المرورية، التي يرتكبها بعض العابثين بقواعد السير والمرور في الإمارة، وتجاوزات بعض السائقين المتهورين، التي تشكل خطراً على مستخدمي الطريق، داعية في الوقت ذاته أفراد المجتمع إلى المشاركة في برنامج «كلنا شرطة» والإبلاغ عن الممارسات الخاطئة.

دبي
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