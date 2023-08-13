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شرطة دبي ومعهد «تشارترد» يطلقان دبلوماً لتطوير الموارد البشرية

الحضور خلال الإعلان عن إطلاق الدبلوم (من المصدر)
14 أغسطس 2023 01:07

دبي (الاتحاد)

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شهد العميد بدران الشامسي، مدير الإدارة العامة للتدريب بشرطة دبي، ونائبه العميد أحمد مرداس، وستيوارت دونلوب، المدير الإقليمي لمعهد تشارترد للأفراد والتنمية CIPD، انطلاق دبلوم مشترك بين القيادة العامة لشرطة دبي والمعهد، في علوم الموارد البشرية - المستوى الثالث، والمعني بتأهيل المتخصصين في هذا المجال باللغة العربية، وهو الدبلوم الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط الذي يُطرح باللغة العربية، في خطوة استباقية لتعزيز تلبية احتياجات المحترفين في مجال الموارد البشرية.
وانطلق الدبلوم الذي يستمر لستة أشهر، بمشاركة منتسبين متخصصين في مجال الموارد البشرية من مختلف الإدارات العامة على مستوى شرطة دبي، بهدف تطوير وتعزيز الجوانب المعرفية والمهارية للمنتسبين في مجال الموارد البشرية باللغة العربية، والدفع بخبرتهم التخصصية نحو مناحٍ أكثر شمولية واتساعاً بلغتهم الأم.
وأكد العميد بدران الشامسي، أن هذا الدبلوم الذي يطلقه معهد تشارترد للأفراد والتنمية CIPD لتطوير الموارد البشرية - المستوى الثالث، هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط الذي يطرحه المعهد باللغة العربية، ونسعى من خلاله إلى تعزيز مهارات ومعارف وخبرات المنتسبين المتخصصين في علوم الموارد البشرية بصورة أكثر احترافية ودقة، بالتعاون مع جهات عالمية مرموقة ومتخصصة في هذا النوع من العلوم، بما يضمن استدامة المورد البشري ليتمكن من تحقيق أهداف واستراتيجيات المؤسسة التي يعمل بها.

شرطة دبي
معهد تشارترد
الموارد البشرية
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