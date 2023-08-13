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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
13 أغسطس 2023 17:01

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 - 25 تصل إلى 40 كم/س. و أوضح المركز -في بيانه اليومي- أن الموج في الخليج العربي يكون خفيفاً فيما يحدث المد الأول عند الساعة 13:57 و الجزر الأول عند الساعة 17:39 والجزر الثاني عند الساعة 07:21.
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ، ويحدث المد الأول عند الساعة 09:36 والمد الثاني عند الساعة 20:15 والجزر الأول عند الساعة 28 :15 والجزر الثاني عند الساعة 03:16 . 

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