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الفلك الدولي يرصد هلال كوكب الزهرة من سماء الإمارات

الفلك الدولي يرصد هلال كوكب الزهرة من سماء الإمارات
13 أغسطس 2023 15:18

أعلن مركز الفلك الدولي، أن مرصد الختم الفلكي تمكن من تصوير كوكب الزهرة نهار اليوم، من سماء دولة الإمارات، والزهرة تبدو بطور الهلال، وذلك في يوم الاقتران نفسه.      

 وأوضح أنه تم استخدام تلسكوب بقطر 14 بوصة، وتوجيهه نحو كوكب الزهرة نهارًا وهي تقع بالقرب من الشمس على مسافة 8 درجات تقريبًا.

 

وبدت الزهرة على هيئة هلال كبير وواضح، وتصل الزهرة إلى الاقتران الداخلي اليوم في الساعة 11:15 بتوقيت جرينتش.

 

وأشار، إلى أن الزهرة ستختفي لبضعة أيام عن الأنظار في وهج الشمس لتعود بالظهور بعد عدة أيام كجرم سماوي لامع جدًا يرى بسهولة.

 

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وبين المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي أن للقمر أطواراً مثل المحاق والهلال والتربيع والبدر، و لكوكب عطارد وكوكب الزهرة أطوارًا أيضًا.

 

ولفت إلى أنه في هذا اليوم، يصل كوكب الزهرة إلى الاقتران الداخلي، وهذا يعني أن الشمس والزهرة والأرض تقع على استقامة واحدة، وتكون الزهرة في المنتصف.

وأكد أنه من الناحية النظرية يفترض أن تكون الزهرة بطور المحاق ولا يظهر منها شيئًا وقت الاقتران. وأكد أنها تصنع وقت الاقتران أحيانًا زاوية مع الشمس تسمح لها بالظهور على شكل هلال حتى يوم الاقتران، بسبب ميلان مستوى مدار كوكب الزهرة حول الشمس. مشيراً إلى أنه كانت أقرب مسافة بين الزهرة والشمس صباح اليوم، وكانت تقع حينها على بعد 7.671 درجة من الشمس.

 

 

 

 

 
 

المصدر: وام
كوكب الزهرة
مركز الفلك الدولي
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